Ex directora general del IP y exempleados enfrentarán proceso penal por afectar derechos de propiedad de municipios del departamento insular de Honduras

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Fiscales que laboran en la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), luego de concluir la etapa de investigación de una denuncia, determinaron presentar requerimiento fiscal contra varios exempleados del Instituto de la Propiedad (IP), por la supuesta comisión de varios delitos penales en perjuicio de la administración pública y del derecho a la propiedad de las municipalidades de Santos Guardiola, Roatán y Útila.

Los procesados son: Jorge Alberto Medina Corrales, ex oficial legal de la Dirección General de Regulación Predial del Instituto de la Propiedad, a quien se le supone responsable a título de autor directo de treinta delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública, Marco Tulio Luque, ex jefe de la Unidad de Catastro y Geografía de la zona Noroccidental del IP, a quien se le supone responsable a título de autor directo de quince delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.

Además, es acusada Guadalupe Zabala, ex Contralor de Calidad de la Zona Noroccidental del IP, a quien se le supone responsable a título de autor directo de 15 delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública; Flavia Larissa Hulse Perdomo, ex jefa del Departamento Legal del IP a quien se supone responsable de quince delitos de violación de los deberes de los funcionarios; Celso Rufino Suárez Avilés, ex Director General de Regularización Predial del IP, a quien se le supone responsable de quince delitos de prevaricación y la ex Directora General del IP Sybil Aney León Enamorado a quien se le supone responsable de quince delitos de violación de los deberes de los funcionarios, la FETCCOP obtuvo indicios de responsabilidad penal de los anteriores quienes prestaron sus servicios en la capital, San Pedro Sula e Islas de la Bahía.

Los fiscales, una vez que investigaron 15 expedientes administrativos de Títulos de Propiedad en Dominio Pleno registrados en el IP, concluyeron que las solicitudes para el otorgamiento de dichos títulos y su tramitación adolecen de irregularidades, al desconocer los responsables de su tramitación la normativa legal que señala los requisitos esenciales que deben cumplirse para tal propósito, faltando a la verdad en el contenido de dictámenes técnicos, los investigadores encontraron planos de los inmuebles sin fecha de elaboración, además, según el requerimiento fiscal, los servidores públicos fundamentaron con declaraciones falsas y con documentos técnicamente cuestionables las decisiones que finalmente adoptaron. “Las certificaciones para inscribir los Títulos de Propiedad en Dominio Pleno otorgados por el IP fueron emitidas por la abogada Sybil Aney León en su condición de Directora General del IP” precisa el requerimiento fiscal.

Las quince solicitudes de Regularización de la Propiedad de Inmuebles mediante el mecanismo de Equiparamiento al Dominio útil de la Ocupación por más de cinco años se hicieron efectivas en el año 2009 ante las oficinas del IP en Tegucigalpa, se propusieron como únicos testigos para todas las solicitudes a dos personas, cuyos testimonios resultaron ser falsos según las investigaciones criminales, los bienes inmuebles están situados en José Santos Guardiola, Roatán y Útila y al ser inscritos a nombre de particulares se afectan los intereses de las comunas referidas ya que los terrenos son de naturaleza ejidal urbana, se afecta asimismo tierras nacionales, entre éstas, las que son propiedad del aeropuerto de Islas de la Bahía.