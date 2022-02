Ex presidente Juan Orlando Hernández le contesta al senador de EEUU

@SenatorMenendez, le escribo respetuosamente porque hemos trabajado juntos en la lucha contra el narcotráfico. En mayo de 2013 usted vino a Honduras y me pidió como presidente del Congreso Nacional que presionara para que Honduras hiciera extradiciones. Nuestros resultados se celebran en Washington

@SenatorMenendez, I write to you respectfully because we have worked together in fighting drug trafficking. In May 2013 you came to Honduras and asked me as president of the National Congress to push for Honduras to carry out extraditions. Our results are celebrated in Washington — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

En 2011-12, usted y otros funcionarios de EE. UU. me vieron tomar la iniciativa, contra una gran resistencia, para lograr que la legislatura hondureña aprobara la reforma constitucional para permitir la extradición por primera vez en un siglo. En medio de amenazas de muerte, la votación final se llevó a cabo en una sesión cerrada.

In 2011-12, you and other US officials saw me take the lead, against great resistance, in pushing through the Honduran legislature the constitutional reform to allow extradition for the first time in a century. Amid death threats, the final vote was held in a closed session. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Usted sabe que ningún líder involucrado en el narcotráfico o comprometido por el crimen organizado presionaría por la extradición, arrebataría a la policía el control de los narcos, aprobaría el decomiso de activos o construiría nuevas prisiones. Y me viste hacer todo eso. Tu sabes quien soy.

You know that no leader involved in drug trafficking or compromised by organized crime would ever push for extradition, or wrest the police from control of the narcos, or pass asset forfeiture, or build new prisons. And you saw me do all that. You know who I am. pic.twitter.com/TBrPkuMftH — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Y ustedes han visto los resultados, viendo cómo como presidente desbaraté los cárteles de la droga y puse a 59 presuntos narcos bajo custodia estadounidense: 28 por extradición y 31 por entrega porque sabían que yo era implacable contra el narcotráfico y esperaban llegar a un acuerdo. con los fiscales estadounidenses.

And you have seen the results, seeing how as President I broke up the drug cartels and drove 59 alleged narcos into US custody: 28 by extradition and 31 by rendition because they knew I was implacable against drug-trafficking and they hoped to cut a deal with US prosecutors. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Tiene los informes antinarcóticos del Departamento de Estado al Congreso que muestran que mi presidencia logró una caída casi sin precedentes del 95% en la proporción de vuelos de cocaína que transitan por Honduras (del 87% en 2013 INCSR → al 4% en 2020 INCSR).

You have the State Department anti narcotics reports to Congress showing that my presidency achieved a nearly unprecedented 95% drop in the share of cocaine flights transiting through Honduras (from 87% in 2013 INCSR → to 4% in 2020 INCSR). — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Conoce al general John Kelley y sabe que como comandante de SOUTHCOM trabajó de cerca con Honduras, vio directamente «quién era quién» en la lucha contra las drogas. Usted entiende lo que significa que de conocimiento directo dijo que “el presidente Hernández se ha convertido en el líder de la región”.

You know General John Kelley and know that as commander of SOUTHCOM he worked closely with Honduras, saw directly “who was who” in counter-narcotics. You understand what it means that from direct knowledge he said that “President Hernandez has become the leader in the region.” — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

El General Kelley dijo “Antes del Pres. Hernández asumió el cargo Honduras era el punto número uno por donde entraba la cocaína, y [para 2015] debido a los esfuerzos del Pres. Hernández, y lo que SOUTHCOM está haciendo con Pres. Hernández, Honduras ya no es el país #1, es el #5”.

General Kelley said “Before Pres. Hernandez took office Honduras was the #1 point where cocaine was coming in, and [by 2015] because of the efforts of Pres. Hernandez, and what SOUTHCOM is doing with Pres. Hernandez, Honduras is no longer the #1 country, it's #5.” — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Conoce a Jen Psaki, quien hablando en nombre del Departamento de Estado, y con base en la capacidad de recopilación de inteligencia de los Estados Unidos, vio los hechos y dijo que estaba “totalmente comprometida con detener el uso del territorio hondureño para actividades ilícitas”.

You know Jen Psaki, who speaking on behalf of the State Department, and based on the intelligence collection ability of the United States, saw the facts and said that I was “fully committed to stopping the use of Honduran territory for illicit activity.” — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Usted debe haber visto las transcripciones de las grabaciones secretas de la DEA que prueban que los narcos sabían que conmigo no tenían impunidad, que me veían como implacable y tramaron matarme; probando que los mismos narcos están mintiendo en la Corte Federal por venganza y para buscar sentencias reducidas.

You must have seen the transcripts of the DEA secret recordings which prove the narcos knew that with me they had no impunity, that they saw me as implacable, and plotted to kill me; proving the same narcos are lying in Federal Court for revenge and to seek reduced sentences. https://t.co/RO5A9pvjJA — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Usted sabe que 100 días después de que arrestaron a mi hermano, la cúpula de la DEA, bien informada, me recibió en su sede y emitió un comunicado y fotos para mostrar su confianza en mí y en mi gobierno como socios de confianza en la lucha contra el narcotráfico. .

You know that 100 days after my brother was arrested, the top leadership of the DEA, well-informed, hosted me at their headquarters and issued a statement and photos to show their confidence in me and my government as trusted partners in the fight against narcotrafficking. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Saben que bajo mi liderazgo, Honduras ha logrado el puesto número 1 en América Latina en múltiples indicadores clave de éxito en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y Washington nos ha reconocido públicamente por esto.

You know that under my leadership Honduras has achieved the #1 spot in Latin America on multiple key success indicators in fighting drug trafficking and organized crime. And Washington has publicly recognized us for this. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Bajo mi gobierno, Honduras fue el número 1 en América Latina en términos de la mayor reducción porcentual en la participación del tránsito de drogas, como lo reconoce oficialmente el gobierno de los EE. al Departamento de Estado y SOUTHCOM)

Under my government, Honduras was #1 in Latin America in terms of the largest percentage reduction in share of drug transit, as officially recognized by the US government: a 95% reduction (dropping from 87% to just 4% of the total, according to State Department and SOUTHCOM) — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

Hicimos de Honduras el número 1 en América Latina en la limpieza de una fuerza policial nacional penetrada y corrompida por los cárteles de la droga, depurando casi la mitad de toda la policía y dos tercios de los oficiales de alto rango, además de crear dos nuevas y efectivas agencias de seguridad pública/aplicación de la ley. efectivo.

We made Honduras #1 in Latin America in cleaning up a national police force penetrated and corrupted by drug cartels, purging nearly half of all police and two-thirds of the top-ranked officials, plus creating two new and effective public security/law enforcement forces. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

También convertimos a Honduras en el número 1 en América Latina en proporción al tamaño de la población nacional, al llevar a los narcos bajo la custodia de los EE. UU. al realizar extradiciones y obligar a los narcos a abandonar sus imperios y entregarse a las autoridades de los EE. UU. para declararse culpables.

We also made Honduras #1 in Latin America in proportion to the size of the national population, in driving narcos into US custody in carrying out extraditions and forcing narcos to abandon their empires and surrender to the US authorities to plead guilty. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

¿Conoce algún otro caso, proporcionalmente, en el que a este número y nivel de narcos les haya resultado mejor rendirse, declararse culpables y buscar un trato con los EE. UU., huyendo de su país en lugar de correr el riesgo de ser capturados y extraditados por sus autoridades nacionales?

Do you know of any other case, proportionally, where this number and level of narcos found it better to surrender, plead guilty, and seek a deal with the US, fleeing their country rather than take their chances on capture and extradition by their national authorities? — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

¿Qué para usted, @SenatorMenendez, es más plausible: A. que las transcripciones secretas de la DEA son reales, las estadísticas de EE.UU. son reales y los narcos hondureños están dando falsos testimonios con la esperanza de reducir las sentencias y vengarse de quienes los persiguieron?

What for you, @SenatorMenendez, is more plausible: A. that the DEA secret transcripts are real, US statistics are real, and the Honduran narcos are giving false testimony hoping for reduced sentences and to take revenge on those who persecuted them? — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

¿O más plausible B? ¿Que las principales agencias antinarcóticos de EE. UU. que trabajan en Honduras de alguna manera han estado ciegas a la realidad durante años, emitieron estadísticas falsas al Congreso, elogiaron erróneamente a mí y a mi gobierno por logros de los que afirmaban haber sido parte?

Or more plausible B? That the key US counter-narcotics agencies working in Honduras have for years somehow been blind to the reality, issued false statistics to the Congress, mistakenly commended me and my government for achievements that they claimed to have been part of? — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

@SenatorMenendez, como aliado de los EE. UU. te deseo lo mejor. Los líderes de toda América Latina están plenamente conscientes del gran éxito de Honduras en la lucha contra las drogas bajo mi liderazgo. Washington debería celebrar los éxitos y alentar a otros países a hacer lo mismo.

@SenatorMenendez, as an ally of the US I wish you well. Leaders throughout Latin America are fully aware of the great success of Honduras in counter-narcotics under my leadership. Washington should celebrate successes and encourage other countries to do the same. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) February 4, 2022

El éxito de Honduras fue generado por la Fiscalía General de Honduras, la policía, el ejército, los tribunales, inteligencia, ATIC, PMOP, trabajando en conjunto con la DEA, SOUTHCOM, Estado, DOJ, FBI, CIA, Hacienda y DHS, para llevar a cabo nuestra política de lucha contra los narcos.