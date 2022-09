Fallece Marciano Cantero, vocalista de «Enanitos Verdes» a los 62 años de edad

Muere Marciano Cantero, el cantante de Enanitos Verdes a la edad de 62 años. Había sido operado de emergencia y le extirparon un riñón y parte del bazo.

Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández, mítico cantante, bajista y líder de Los Enanitos Verdes, una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino.

Al parecer el cantante fue hospitalizado por un dolor abdominal, pero todo se complicó. Fue su hijo quien salió a hablar con los medios locales y dio la noticia “Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días”, dijo.

De acuerdo con los primeros informes médicos y medios de comunicación argentinos, “Marciano” Cantero tuvo graves complicaciones con el único riñón que le quedaba, las cuales, aseguró Javier, “lamentablemente no pudo superar”.

“Después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era crítica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como él compositor, el cantante, el artista que era sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, expresó el familiar.