Forman consejo consultivo para plan nacional de reconstrucción

El Plan Nacional de Reconstrucción ha dado un fuerte paso con la creación de su Consejo Consultivo, integrado con distintas personalidades, las que han hecho una serie de recomendaciones al gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.

Este Plan Nacional de país incluye una serie de medidas para recuperar a Honduras de la pandemia del Covid-19 y el paso destructor de las tormentas tropicales Eta e Iota, afectando con mayor fuerza el Valle de Sula.

El Consejo Consultivo de Asesores está integrado por: María Elena Mondragón, ex presidenta del Banco Central de Honduras; la ex ministra de Finanzas Gabriela Núñez; Rubén Sorto, inversionista; Ana Cristina Mejía, ex presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Juan Bendeck, empresario: Henry Merriam, ex alcalde de la capital y el médico Manuel Sierra Hoffman.

La recuperación del país luego de la pandemia del Covid-19 y las tormentas tropicales se llevará a cabo en fases, anuncia el ministro Coordinador de Gobierno, Carlos Madero.

Por su parte, el economista y miembro del Consejo de Asesores, Guillermo Matamoros, detalla parte de las recomendaciones que realizan para la Reconstrucción Nacional.