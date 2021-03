Fuerza de Tarea “Honduras Se Levanta” Entrega Capital Semilla a Emprendedores en Colonia San Miguel

Tegucigalpa, F.M. 31 de marzo del 2021. El Ministro-Director del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), Luis Colindres, entregó capital semilla a emprendedores de la colonia San Miguel de Tegucigalpa como parte de la iniciativa fuerza de tarea “Honduras Se Levanta”.

“Estamos muy contentos porque seguimos cumpliendo, entregamos más de 100 mil lempiras con capital semilla a emprendedores, los negocios siguen creciendo, como SENPRENDE seguimos comprometidos a ayudar a los negocios, para que estos tengan un impacto con los negocios de la zona”, manifestó el funcionario.

Añadió, “el señor Presidente tiene clara su visión para levantar Honduras y esté es un proyecto que muestra eso, estamos haciendo cambios en las comunidades intervenidas, los negocios se levantan, cubrimos las necesidades básicas de los hogares gracias al programa de “Vida Mejor”.

Agradezco al Presidente Juan Orlando Hernández

Marco Barahona, con su emprendimiento PC Tecnology, resaltó, “este es un apoyo muy bueno, he recibido casi todo el equipo que necesito para trabajar, ya quedo con mis herramientas casi completas, agradezco al Presidente y a SENPRENDE, estoy feliz con esta gran ayuda que me han dado”.

Mientras que Ariana Gómez, de Baleadas Sinclear, dijó “con esta ayuda podré poner mi negocio de baleadas, yo he recibido del Presidente mucho apoyo, he recibido mi casa, el pavimento y ahora esto, agradezco a Juan Orlando, por la gran bendición que me dio y deseo que siga con estos apoyos que está ayudando mucho al pueblo”.

El apoyo es una realidad

Fernando Vásquez, Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG), de SENPRENE, afirmó, “estamos entregado capital semilla, el Presidente Hernández, ya había visitado esta colonia y se comprometió a beneficiar a todos los pequeños negocios, ese compromiso hoy es una realidad con esta entrega”.

Agregó, “esta inversión es de casi 100 mil lempiras que beneficia a 13 personas en esta colonia, las que ahora podrán hacer crecer sus emprendimientos en diferentes ramas, pero en Tegucigalpa y Comayagüela, continuaremos haciendo esta entrega”.

Rubros beneficiados: ventas de ropa usada, ventas de comida, reparación de aparatos electrónicos, venta de calzado, ventas de videojuegos y celulares, que recibieron capital semilla como: fardos de ropa americana, estufas industriales, estantería, vitrinas, planchas de cocina, refrigeradoras, taladros, destornilladores, entre otros.

La fuerza de tarea “Honduras Se Levanta” tiene el fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores por medio de obras de infraestructura, productos del programa vida mejor, financiamiento para microempresas y apoyo a los productores.