Me siento honrado por el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, ha sido un privilegio para mí servir a mi país, y seguiré con esa labor como ciudadano y médico. «El que no vive para servir, no sirve para vivir». – Madre María Teresa de Calcuta, estas fueron las reacciones del viceministro de Salud, Roberto Contreras luego de ser galardonado por las Fuerzas Armadas de Honduras.



