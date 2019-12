Gana más de un millón de dólares en la lotería y trabaja el día de Navidad

Un padre soltero y chef de 36 años resultó ser el afortunado ganador de más de un millón de dólares en una lotería en línea el fin de semana pasado. El hecho ocurrió en la ciudad inglesa de Preston (Reino Unido), y tras recibir el premio el hombre no piensa en tomarse un descanso: fue a trabajar el día de Navidad, como lo ha hecho habitualmente, informa Sky News.

Didzis Pirags, que tiene un hijo de cinco años, había decidido gastar el saldo que le quedaba en la Lotería Nacional en el juego Merry Millions Instant Win, mientras almorzaba en su trabajo. En ese mismo momento quedó sorprendido al ver que lo primero que raspó en su boleto indicaba un millón de libras (aproximadamente 1,3 millones de dólares). Entonces llamó a la institución y ellos se lo confirmaron.

A #Preston chef says he still turned up for work on Christmas Day, despite winning £1 million on the National Lottery.

Didzis Pirags say he's used the money to put a deposit down on his first home. pic.twitter.com/Mp125F1CHC

