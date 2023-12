Gobierno promueve el paso de una ganadería tradicional hacia una moderna, rentable y sostenible

Ganaderos del departamento de El Paraíso, están experimentando un cambio en sus fincas y un aumento en su producción de leche y carne que jamás habían visto, este impacto positivo se debe a los beneficios llevados hasta sus unidades productivas por medio del con el Programa Presidencial Bono Ganadero que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

En su segundo año de desarrollo este programa está cambiando la ganadería tradicional por una ganadería moderna, competitiva, climáticamente inteligente y sostenible, logrando proteger los recursos naturales al mismo tiempo que se mejora la producción pecuaria que promueve el gobierno de la presidenta, Iris Xiomara Castro, en el sector productivo a través de la SAG bajo la conducción de la ministra Laura Elena Suazo.

Juan Vicente Barahona Ruiz, del caserío Cuscateca Linaca, municipio de Danlí, dispone una finca de 2.5 manzanas y posee 12 terneros de repasto, expresó que “vamos a aprovechar este beneficio que nunca nos había llegado con la cerca eléctrica se aprovecha más el pasto y no se sale el ganado para otros lados”.

Un patrimonio familiar que busca el relevo generacional para seguir fortaleciendo el rubro, los hijos del productor Barahona afirman que han notado la diferencia desde que instalaron la cerca eléctrica y se hacen cubículos dentro de la finca para que el ganado aproveche mejor el pasto. “el ganado tiene una mejor nutrición y engorde, antes usábamos el pasto tradicional”.

Por su parte, Alis Erazo, productora de la comunidad de El Cacao en Danlí, El Paraíso, tiene dos manzanas de semilla de pasto, emocionada por el apoyo recibido, dijo que “yo viaje y estuve 7 años en Estados Unidos, se cree que en nuestro país no existe posibilidad para poder emprender y que no hay ayuda de las entidades de gobierno, y yo soy una de las testigos, tengo ya un año aquí y he recibido apoyo (…), una cerca de púas el costo es más elevado, tanto en mano de obra y talamos árboles que no lo deberíamos hacerlo”.

Avances del Bono Ganadero en El Paraíso

El departamento de El Paraíso es una de las principales zonas ganaderas del país. El programa incrementó su presencia considerablemente en esta zona, según el técnico del área, Gerardo Meraz, detalló que son 1,250 ganaderos que han sido atendidos con el establecimiento de la semilla de pasto en sus fincas. “estamos llegando a 30 fincas de ganaderos instalándoles cercas eléctricas y en la parte de capacitaciones, se logró llegar a 550 ganaderos”, detalló Meraz.

El programa cuenta también la modalidad de Escuelas Ganaderas, que son grupos de productores organizados que reciben formación ganadera científica que luego aplican en sus propias fincas. “desde junio de este año empezamos con la creación de Escuelas Ganaderas, una metodología donde los ganaderos se reúnen para contar sus experiencias.

Actualmente la zona influencia del programa es con una cobertura de 17 Escuelas Ganaderas en presencia de 10 municipios del departamento, los productores se han capacitado y luego viene la asistencia técnica”, amplió Meraz.

El viceministro de Ganadería, Ángel Acosta, afirmó que “el establecimiento del Bono Ganadero forma parte del Plan de gobierno de la presidenta, Iris Xiomara Castro en el tema de garantizar la Seguridad Alimentaria, los técnicos están en campo construyendo Escuelas Ganaderas y fortaleciendo temas técnicos, incentivando y entregando semilla de pasto en diversos lugares del país con el objetivo de ser resilientes y aprender a entender que para ser ganadero primero hay que ser productor”.

Detalles del programa Bono Ganadero

El Bono Ganadero se desarrolla en 15 departamentos del país con una inversión de 50 millones de lempiras y pretende cubrir al final de las acciones de 2023 a unos 13,000 pequeños y medianos productores ganaderos que, sumado a los atendidos en 2022 se llegará a más de 25 mil productores ya sean individuales o aquellos agrupados en organizaciones o cajas rurales en las zonas seleccionadas.

Se estima que al cierre de este año se entregarán un total 64.500 kilogramos de semilla de pasto de la variedad Brechiaria Brizantha MG4, conocida comúnmente como “Diana” y se contemplan la instalación de 330 Cercas Eléctricas, se brinda capacitaciones y asistencias técnicas, se establecen escuelas ganaderas además se construye en los predios de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) en Catacamas, un Centro de Reproducción Pecuaria.

Este centro proveerá más de 2 mil huevos fértiles diarios, mejoramiento genético de ganado bovino para facilitar el acceso a razas de alto valor productivo para todos los productores ganaderos del país, así como producción de especies menores tales como alevines de tilapia roja y cerdos de alta calidad genética.

Al mismo tiempo que se construyen 3 plantas procesadoras de lácteos que vendrán a facilitar que los productores puedan vender su producción láctea a mejores precios.