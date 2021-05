Histórico fallo contra ex viceministro que otorgó ilegalmente licencia ambiental a hidroeléctrica en territorio garífuna

Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural obtuvo en juicio oral y público la declaratoria de culpabilidad del ex viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Norman Gilberto Ochoa Henríquez por abuso de autoridad, luego de acreditar que en el año 2010 el acusado otorgó de forma irregular la licencia ambiental para el desarrollo de la represa hidroeléctrica La Ensenada, ubicada en La Ceiba, Atlántida, particularmente en perjuicio de las comunidades garífunas de Sambo Creek y Corinto.

La denuncia interpuesta por una organización afrohondureña hizo que el Ministerio Público realizara las investigaciones respectivas, encontrándose que el exfuncionario contravino lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en relación a la consulta.

Este instrumento internacional exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan.

También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas públicas, y en el caso particular, las comunidades garífunas de Sambo Creek y Corinto no fueron consultadas sobre el desarrollo del proyecto de la sociedad mercantil Hidroelectrica La Ensenada S. A. de C.V.

Por ello, al ex viceministro se le declaró culpable por parte de un tribunal competente, no obstante, a este caso se suma otro expediente contra el ex viceministro Norman Gilberto Ochoa Henríquez, por autorizar ilegalmente la licencia ambiental para el desarrollo de la represa hidroeléctrica La Aurora, en el territorio ancestral de la comunidad Lenca San José, departamento de La Paz.