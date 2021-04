Hombre fue detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal

A las 09:25 horas del día de hoy viernes 30 de abril del año 2021 , mediante patrullaje de prevencion en el barrio el triangulo, se le dio detención a un ciudadano del sexo masculino por el delito de portacion iligal de arma de fuego de fabricacion artesanal el cual se le remite a la DPI el cual se detalla a continuación con las siguientes generales:

NOMBRE: Nelson David Cano

EDAD: 25 Años

PROFESION U OFICIO: Jornalero

NACIONALIDAD: Hondureño

ESTADO CIVIL: Unión Libre

ORIGINARIO Olancho yoro

RESIDENTE barrio el triangulo

MOTIVO DE LA DETENCIÓN Portación Ilegal de Arma de fuego de fabricacion casera (chimba).

DECOMISO

(1) Un Arma de Fuego tipo Chimba

Marca : no legible

Calibre: No legible

Serie: No legible

empuñadura de madera, color cafe, cañon metálico sin ningún proyectil