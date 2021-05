Honduras considera abrir oficina comercial en China

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández declaró que su Gobierno no descarta la posibilidad de abrir una oficina comercial en la República Popular de China a fin de poder tener acceso a la vacuna contra la covid-19.

El mandatario hondureño informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del canciller Lisandro Rosales, tiene un mes de estar haciendo gestiones para establecer puentes diplomáticos con China y poder adquirir la vacuna contra la covid-19, ya que la prioridad es la vida de los hondureños.

“Entonces yo esperaría que si para comprar la vacuna china nos toca buscar un puente diplomático, como ellos lo han planteado, lo vamos a hacer; ya está nuestro canciller conversando desde hace un mes o más sobre esa posibilidad y si nos toca también abrir una oficina comercial en China lo tenemos que hacer porque es en el mejor interés del pueblo hondureño porque se trata de la vida de la gente”, aseguró.

“Hemos querido adquirir la vacuna china y cualquier otra que sea buena para el pueblo hondureño pero que la tengamos rápido, pero como nosotros no tenemos relaciones con China no nos es fácil adquirir eso; si a través de México o de El Salvador o de Chile o Argentina podemos hacerlo, lo vamos a hacer para traerlas más rápido y tener cantidad suficiente”, manifestó.

El mandatario hondureño indicó que el Gobierno está preparado para que el pueblo hondureño pueda volver a vacunarse el otro año sin tener problemas de escasez.

China responde a sus aliados

Hernández declaró que Costa Rica, El Salvador y los otros países amigos de China están inundados de vacunas porque han tenido el apoyo de esta nación asiática.

“Aquí, en América, China sí le ha respondido a sus aliados. Nosotros, como tenemos relación con Taiwán, le hemos pedido a Taiwán que nos ayude a conversar con la gente en Washington porque hemos sido aliados muy cercanos con Estados Unidos y tienen una enorme cantidad de vacunas que ya se le van a vencer”, aseveró.

“Hay que ayudarle a todos los pueblos del mundo y hay que ayudarle a los amigos. Yo no estoy pidiendo que nos regalen, nosotros tenemos el dinero para pagar; el problema del mundo es que los países ricos acapararon las vacunas y a los que somos luchadores no nos han querido vender la cantidad que necesitamos”, expresó.

“¿Cuánto no hemos apoyado nosotros a Taiwán y Estados Unidos? Y les he pedido ya hace cuatro meses que nos ayuden con eso; yo entiendo que estaban vacunando a su gente, pero ahora van a tener vacunas que si no las utilizan se van a arruinar, se van a vencer, y les decía ayer: qué dolor van a sentir de que esa vacuna se arruine en lugar de estarle salvando la vida a un ser humano”, dijo el presidente Hernández.

“Entonces, tenemos que dar este paso por la salud del pueblo hondureño”, concluyó.