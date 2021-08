Hoy arriba otro crucero a Roatán, el Celebrity Edge

¡El Celebrity Edge navega hacia el Caribe occidental! El viaje de 7 días y la navegación desde Port Fort Lauderdale incluirán; Costa Maya, México, Roatán, Honduras y Cozumel, México.

El horario de llegada del Celebrity Edge a Roatán incluye:

•10 de agosto de 2021 – 7:00 AM – 4:00 PM

•23 de agosto de 2021 – 11:00 AM – 6:00 PM

•6 de septiembre de 2021 – 11:00 AM – 6:00 PM

•20 de septiembre de 2021 – 11:00 AM – 6:00 PM

•4 de octubre de 2021-11 : 00 a. M. – 6:00 PM.

Los huéspedes de la isla que desembarcan del Celebrity Edge no están obligados a proporcionar prueba de vacunación COVID-19 ni una prueba de PCR antes de la llegada. Sin embargo, todos los conductores y guías turísticos tomarán medidas de precaución para evitar la transmisión de dicha enfermedad. Por lo tanto, todo el personal del DRET está vacunado, usa máscaras y ofrece máscaras y desinfectante de cortesía a los huéspedes.