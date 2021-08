IHTT ha cancelado sin atrasos la II Fase del Apoyo Solidario para transportistas a nivel nacional

Tegucigalpa, 16 de agosto de 2021 Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), informaron hoy que continúa el pago de la II Fase del programa de Apoyo Solidario para operarios del sector transporte.

En la semana recien pasada se efectuó el pago a un mil 341 operarios del transporte de pasajeros, erogando 4.7 millones de lempiras por concepto de este pago.

Las autoridades de la entidad estatal reiteraron al sector transporte, que para recibir un segundo pago de este beneficio, se necesita revalidar la información, para lo cual lo pueden hacer en la dirección electrónica [email protected]

Forma de pago

El beneficiario recibirá una notificación electrónica de transferencias monetarias por los mecanismos de transacción o pago electrónico para que pueda canjearlo en los comercios autorizados, retirar en efectivo o a canjear el monto asignado por alimentos, productos de bioseguridad, medicamentos, y pago de servicios públicos.

«Gracias a Dios he tenido la suerte de que todos los bonos que han salido yo he tenido la oportunidad de gozar de ellos y he comprado comida para mi familia», expresó un conductor de taxi de la capital.

El piloto además manifestó «esperamos que nos siga saliendo el bono porque es una gran ayuda más que nos hacen».

Y es que a criterio del conductor de taxis en la actualidad no generan mayor utilidad económica con el servicio «en estos carros, a veces así como viene de su casa así regresa sin dinero y gracias a Dios con ese bono uno tienen para llevar el alimento a la casa».

Reporte actual

A la fecha, han sido beneficiados más de 51 mil operarios del sector transporte público de personas, entre concesionarios, dueños de unidades de transporte, conductores y despachadores a nivel nacional.

Por concepto del pago de este beneficio el Gobierno de la República ha erogado más de 213 millones de lempiras.