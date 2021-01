Incumplimiento de medidas de bioseguridad ante covid-19 amenaza con colapsar sistema sanitario

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, por medio del Sistema Nacional de Gestión Riesgo (Sinager), advirtió este martes que el incumplimiento de las medidas de bioseguridad contra la covid-19 por parte de la población hondureña amenaza con colapsar el sistema sanitario.

En una comparecencia de prensa, después de una reunión donde se analizó la situación de la pandemia, el canciller y comisionado especial para la atención de la emergencia de covid-19, Lisandro Rosales, confirmó que el repunte de casos de la enfermedad.

“De la semana epidemiológica 52, que era el cierre del año 2020, a la semana epidemiológica 1 del año 2021, tenemos un incremento del 53 por ciento de ocupación hospitalaria; esto lo que nos indica es que tenemos que seguir tomando las medidas de precaución”, detalló el funcionario.

Ante este repunte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, advirtió que “de no seguir recomendaciones podrían colapsar todas las camas disponibles generando consecuencias graves para la población que requiere ser atendida”.

Agregó que a través de la Secretaría de Salud el Gobierno tiene un plan de respuesta que se está actualizando de manera permanente para tomar acciones orientadas al proceso de prevención.

Recordó que desde que inició este año se ha realizado un replanteamiento que incluye el reforzamiento de salas de covid-19 en los hospitales, la ampliación de las salas de cuidados intensivos, el fortalecimiento de los centros de triaje y de las salas de contención, y hace 15 días el desplazamiento de más de 4.000 personas que integran las brigadas de detección temprana.

“Esas acciones deben ser complementadas con el compromiso de cada ciudadano, familia, institución, empresa privada, medios de comunicación, para que podamos reducir y disminuir el proceso de evitar muertes, evitar que lleguen pacientes graves a salas de cuidados intensivos”, afirmó Flores.

Sanciones

El vocero de la Secretaría de Seguridad, comisionado Jair Meza, recordó que el toque de queda vigente inicia a las 9:00 de la noche y finaliza a las 5:00 de la mañana.

“Los entes de Seguridad del Estado, acompañados por los entes que conforman Sinager, seremos estrictos en el cumplimento de las mismas”, afirmó Meza.

“Aquellos hondureños que anden después de esa hora tendrán que justificar, o aquellos que tengan salvoconductos, en los PCM está indicado quiénes son las instituciones que pueden andar después de esta hora”, dijo al hacer a la población un llamado al cumplimiento de las medidas de circulación.

El vocero de Seguridad también advirtió a los comercios a nivel nacional que cumplan con todas las medidas de bioseguridad para que la población pueda ingresar a realizar compras a sus locales y dijo que a quienes incumplan se les hará cumplir la ley.

Situación alarmante

El director del centro triaje del Centro Cívico Gubernamental, Rony Antúnez, refirió que la prioridad de todos los participantes de la reunión sostenida previamente a la comparecencia de prensa es salvar vidas.

“Empezamos la semana con altas atenciones en triajes; casi 2.500 personas atendidas solo en el Distrito Central. Estamos viendo que el patrón de contagio es entre familias, entre amigos y entre grupos sociales. No esperemos que el covid19 cobre una vida entre nuestras familias”, dijo.

Antúnez reiteró el llamado a la población: “Tenemos que ayudarnos todos. Necesitamos el compromiso de la población porque tenemos que ayudarnos todos. Estamos en una alerta roja, no podemos permitir que covid-19 se lleve una vida.”.

Lamentó que en la actualidad se reporten cifras tan altas y pidió a la población no caer en el relajamiento, pues la covid-19 es una enfermedad que puede llevarse la vida de un joven, un niño o un adulto mayor.

“Es difícil ver fallecer a una persona por covid-19. Me ha tocado como médico ver pacientes, ver fallecer, cerrar sus ojos con mis dedos y ver llorar a los familiares. Créanme que estar frente a una escena como esa es doloroso”, enfatizó Antúnez.

“La dirección que va a tomar esta alerta roja la va a tomar la población; hasta el momento ha tocado pagar la factura alta, de muerte. Ayúdennos a evitar la cadena de contagio de covid-19. No solo es usar mascarillas, es saber usarla. El gel es una alternativa al no tener agua y jabón”, advirtió.

El comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria y portavoz de Sinager, Francis Contreras, afirmó que la población debe poner de su parte para ganar esta lucha contra la pandemia.

“No solo se trata de aumentar la capacidad hospitalaria ante el alto número de personas que requieren hospitalización; también lleva a incrementar la capacidad de los triajes en los 298 municipios para atender a las personas cuando la situación de salud todavía lo permita y evitar que acuda a un centro hospitalario”, señaló.

Pidió a la población atender las brigadas que visitan casa a casa y explicó que estas pueden hacer pruebas laboratoriales de PCR, de antígeno y rápidas para tratar de captar casos sospechosos o positivos antes de que se contagie a las personas alrededor.

