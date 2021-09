Investigan supuestos actos irregulares cometidos por la municipalidad de Tela

San Pedro Sula, Cortés. Agentes de Tribunales asignados a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública (FETCCOP), en conjunto con un equipo especial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), inician diligencias investigativas en la municipalidad de Tela, Atlántida, por presuntas acciones irregulares.

Las acciones están enfocadas en la etapa de investigación de una denuncia, ello para comprobar posibles delitos de abuso de autoridad y apropiación indebida de fondos en perjuicio de la administración pública.

Según relatos, a los empleados municipales se les hace la deducción del porcentaje que corresponde como pago al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Pero, el porcentaje deducido a cada empleado no es reportado ni entregado al Seguro Social, por ello los empleados municipales no reciben la asistencia médica correspondiente por no estar al día con el pago de las cuotas establecidas, aún y cuando de su pago figura la deducción por parte de las autoridades municipales.

El equipo a cargo de la investigación procede al decomiso de documentos, toma de declaraciones y la entrega de citaciones que permitan recabar las pesquisas y los indicios necesarios para determinar a lo largo del proceso investigativo los posibles delitos.