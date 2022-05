Disposición de la dirección nacional de viabilidad y transporte es la que se encargara de las sanciones pero, el IP aclara que no se extrema a decomiso de vehículos para quienes no hayan cambiado la placa vehicular, para quienes no cuenten con la fecha vigente en su revisión vehicular existe amnistía y acuerdos de pago que únicamente serán tramitados por el propietario del vehículo.