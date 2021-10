Jesús Mejía espera que interventores de la ENEE tengan la “casa ordenada” ante presencia de misión del FMI

Ante la presencia de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Jesús Mejía, espera que los inventores de la estatal tengan la “casa ordenada”.

El exgerente de la estatal eléctrica espera también que la interventora apruebe lo que la ENEE necesita que sea aprobado, aunque indicó que de nada va a servir que se divida la empresa porque la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), no pone los costos de una administración eficiente del sistema eléctrico, lo que provoca que se siga con una empresa quebrada.

- PUBLICIDAD -

Mejía afirmó que la misión de los interventores va de la mano de la CREE que aseguró, no ha hecho su trabajo, que no ha presentado el valor agregado de distribución, que los costos no son los reales y que en realidad le están huyendo al costo real de la energía en Honduras.

“Yo salí el 2 de agosto de 2019 y todo se dejó listo para que fuera aprobada en el Congreso Nacional la escisión de la empresa y no se ejecutó la división”, dijo.

Que la empresa no se haya dividido le coarta a la estatal la posibilidad de generar inversión en transmisión y generación, agregó Mejía.

“En la parte de distribución que obviamente es el problema número uno, no se está logrando la reducción de pérdidas, al contrario, se incrementó. Cuando yo salí de gerente había 25 puntos de pérdidas, hoy 36”, comparó.