Junto a la basura, en una caja de cartón, y sólo con un pañal, encuentran a una recién nacida

Las desgarradoras imágenes dieron vuelta el mundo. La pequeña fue puesta en una UPA para que le brinden los cuidados correspondientes.

Un hijo es el mayor don que una madre en su sano juicio no sabría agradecer lo suficiente. Su llegada se convierte en una fuente inagotable de alegrías, pero también de.

Junto a un contenedor de basura, en una caja de cartón, y sólo con un pañal, la pobre bebé ya aprendía a luchar para valerse por sí misma, porque quienes debían amarla renegaron de ella

Cristiane de Jesús Silva fue una de las personas que pasó por el lugar y sin dudarlo un segundo la tomó en brazos para llevarla inmediatamente a la UPA (Unidad de Pronto Atendimiento) de São Cristóvão.

“Estaba calladita, en la caja, boca abajo, ya con el pañal desechable y sudando mucho. No lloraba, no. Hasta pensamos que estaba muerta, pero no lo estaba. La tomamos y la llevamos a la UPA. Me impactó mucho”, dijo la mujer

Cristiane dijo que incluso se la quiso llevar a su casa para atenderla, pero los protocolos estipulados se lo prohíben.

“Estoy aquí triste, quiero tener otra hija y no puedo, y ella podría ser esa bebé, la llenaría de amor, me tocó el corazón”, exclamó.

Los médicos que atendieron a la recién nacida confirmaron que tendría como máximo unas cuatro horas de nacida cuando la encontraron. Por ahora permanece en la UPA y será trasladada a una maternidad.