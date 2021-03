Koeman; «Necesitamos un buen partido para lograr la remontada»

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, no pierde la esperanza de lograr la remontada, pero tiene los pies en el suelo.

Reiteró varias veces en la conferencia de prensa previo al duelo de mañana contra el PSG que «nada es imposible», pero también fue consciente de que «necesitamos un partido redondo». Es verdad que el Barça ya ha logrado esta temporada varias remontadas de mérito, la más reciente y portentosa, levantarle un 2-0 al Sevilla con épica, pero no le vale este precedente, pues la gesta de París debe ser todavía mayor.

«Para poder tener alguna opción necesitamos un partido redondo y tener muchísima efectividad. De entrada, no me conformo con nada, nosotros salimos a ganar a cualquier campo y lo vamos a intentar. Ojalá les podamos complicar», explicó un Ronald para quien la receta es salir fuertes, hacer nuestro juego y crear oportunidades. Si después del partido tenemos la sensación de que hemos jugado al máximo, ya veremos el resultado. Lo peor que nos puede pasar es pensar que no lo hemos intentado o no hemos dado el máximo».

A Ronald Koeman se le vio algo apesadumbrado por las bajas del equipo, y especialmente en defensa. Sobre Araujo, reconoció que «hemos forzado un poco su vuelta y al final tuvo otra vez molestias. No queremos forzar y si todo va bien puede que esté disponible el lunes ante el Huesca». Y lamentó: «Es una temporada en la que ni un día hemos tenido a todos los jugadores disponibles, especialmente los centrales. Pero el equipo es fuerte y queremos seguir adelante».