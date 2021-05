Las palabras de despedida de Sergio Ramos y otros jugadores para Zidane

Zinedine Zidane se despidió de la plantilla de Real Madrid y los jugadores del conjunto merengue a dedicado varios mensajes para el entrenador frances.

Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo míster. Merci, Zidane», ha escrito Sergio Ramos para despedirse de Zidane.

Raphael Varane «Desde que llegué a Madrid hace 10 años, has sido más que un entrenador, un mentor. Me ayudaste a desarrollarme como jugador y como hombre. Has podido llevar a esta generación dorada a lo más alto con clase (¡y varias veces!). No puedo agradecerte lo suficiente todos los consejos que me has dado, tanto dentro como fuera del campo. ¡Gracias de nuevo, jefe! ¡Buena suerte y hasta pronto, espero!»

Thibaut Courtois «Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mi y por lo que hemos ganado juntos Zidane . Ojalá nos volvamos a encontrar. Te deseo lo mejor!».

