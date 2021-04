Le abonan a guardia que tenía tomado estadio ceibeño

Don Armando Romero llegó a un acuerdo económico con los encargados del estadio ceibeño y dejo libre la instalación deportiva para que se pueda disputar el encuentro deportivo entre Vida contra Motagua programado para hoy a las 5:15 de la tarde.

Romero labora como guardia de seguridad y le debían 188 mil lempiras correspondiente a las prestaciones del 2016, 2017. Debido al incumplimiento en los pagos tomo la desición en horas de la mañana de cerrar todos los portones con candado como medida de presión.

» No es lo que yo quería es una cifra ridícula pero acepte para no dañar al Vida, las instalaciones no fueron dañada todo está normal, la policía vine acá yo les dije que tal vez muerto me iban a sacar», dijo Romero.

La instalación deportiva está a cargo de la Cámara Junior de la Ceiba.