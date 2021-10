Leandro Osorio: hondureños esperan ver extradiciones de personajes de alto perfil, no de desconocidos

El comisionado de la Policía en condición de retiro, Leandro Osorio, manifestó esta mañana de lunes que las últimas extradiciones de supuestos narcotraficantes a Estados Unidos no llenan las expectativas del pueblo hondureño.

A su criterio, estas últimas extradiciones no llenan las expectativas del pueblo hondureño porque son personas que no tienen ningún perfil, personas desconocidas en el país. En ese sentido, consideró que no llenan el paladar del pueblo porque «nosotros necesitamos que extraditen personas de alto perfil».

Osorio expuso que quienes deberían ser extraditados a Estados Unidos tendrían que ser personajes dentro del engranaje político, policial y empresarial del país.

No obstante, mencionó que muchos de estos han abierto casos o procesos judiciales en el país para evitar su extradición a los Estados Unidos de América.

“Esa es una estrategia, ya hay varios que están pedidos en extradición y les abrieron una causa para no ser extraditados, por lo que no descartemos que estas acciones las hacen para evitar ser extraditados”, apuntó.

Por otra parte, el comisionado de la Policía en condición de retiro cuestionó que los que han sido extraditados hasta el momento, no tengan ningún expediente de investigación en Honduras.

“Todos los extraditados no tenían una causa abierta en el país, acá ni cuenta se da el Ministerio Público, ni idea tenían de quienes eran esos extraditados”, finalizó.