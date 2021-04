Logran recuperar para el Estado de Honduras La cantidad de 35 millones de lempiras en concepto de ISV

La Inspectoría General del SAR bajó la Dirección Técnica Jurídica de la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios del Ministerio Público, realizó las investigaciones correspondientes logrando recabar los medios de pruebas necesarios, sumado a la Auditoria Forense practicada, se logró comprobar un fraude tributario en la línea del Impuesto Sobre la Venta, identificando que el modus operandi era el de cobrar el ISV y no enterarlo al fisco, sumado a esto, no enteraba las compras reales para no levantar sospechas sobre el movimiento real de sus ventas y de esta manera no enterar al Fisco de manera dolosa el impuesto correspondiente.

Las actuaciones de la Inspectoría General del SAR, permitieron una correcta administración de justicia en materia de Delitos Tributarios, permitiendo al Ministerio Público presentar una acusación acertada, generando un auto de formal procesamiento, mismo que fue impugnado por la defensa pero ratificado por la Honorable Corte de Apelaciones, concluyendo que el imputado se sometiera a la conciliación judicial que establece el Artículo 167 del Código Tributario vigente, procediendo a pagar los impuestos adeudados para no someterse a un juicio oral y público.

El Servicio de Administración de Rentas, ratifica su apoyo técnico e investigativo al Ministerio Público en materia de Delitos Tributarios para combatir fehacientemente la Defraudación Fiscal.