López Obrador critica la doble moral de los narcos que entregan comida en emergencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les advirtió hoy a las organizaciones criminales que están entregando despensas y otro tipo de apoyos en comunidades pobres del país que esas iniciativas no ayudan en nada a la población ni al país, si no hay un cese de la violencia que generan esos mismos grupos delictivos.

«Ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan, ayuda también en el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas«, dijo el presidente en su conferencia de este lunes.

En un mensaje directo a los narcotraficantes, aseguró que lo que de verdad ayudaría sería que no pensaran como potentados, al creer que con «una limosna» pueden ser perdonados por sus crímenes cometidos.

«Estamos atendiendo lo del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación [la pandemia] se han calmado. Entonces, que no vengan ahora a decir: ‘estamos entregando despensas’. No. Mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dediquen a esas actividades, si me están escuchando o me están viendo», explicó.

López Obrador agregó que «hay que tenerle amor a la vida» porque «es lo más sublime, es una bendición», por lo que es más importante cuidar las vidas de los demás y las propias, no repartir alimentos. «Ahora ya me salieron como los [gobiernos] que estaban antes, que repartían despensas, frijol con gorgojo», señaló.

Al ser cuestionado si tenía información precisa sobre esta estrategia del crimen organizado, López Obrador confirmó que en varias partes del país se ha registrado la entrega de estos apoyos. «Es algo que se da, no se puede evitar porque llegan y le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenecen», denunció.