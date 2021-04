Miami levanta restricciones nocturnas tras exitoso plan de vacunación

Miami es una de las ciudades del estado de Florida que se destaca por su exitoso plan de vacunación, esto ha permitido que se elimine el toque de queda que estaba establecido en los horarios de 12 de la noche hasta 6 de la mañana, en este lapso de tiempo se permitía la libre circulación, sin embargo, solo establecimientos esenciales podían estar operando.

En rueda de prensa, la alcaldesa Daniella Levine Cava informó que a partir del 12 de abril el toque de queda se eliminaba en el condado de Miami-Dade poniendo fin a un año de restricciones debido a la pandemia delcovid-19, por lo que la vida nocturna podía volver a funcionar tal y como estaba antes, entre otras normas que eliminaron está la prohibición de las estaciones de agua en los campos de golf y una serie de normas para restaurantes que prohibían las barras de ensalada.

“Aplaudo la decisión de la alcaldesa Levine,durante meses pedí que se levante el toque de queda que me parecía innecesario. Si en un sitio no se cumple la distancia social, o el uso de máscaras, el peligro es a toda hora, no solo después de la medianoche. De igual modo, si se respetan las reglas de seguridad, nada indica que tenemos que perjudicar a nuestros comerciantes obligándolos a cerrar”, manifestó el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suarez al darse cuenta de la noticia.

Al menos 355 mil residentes de Miami-Dade han recibido una de las dosis de la vacuna contra el COVID 19 en el condado, y 458 mil ya tienen una inmunización completa.