Muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en accidente de helicóptero

Los hechos se han producido en el Lago Ranco, donde la nave privada habría caído debido a las fuertes lluvias, con al menos cuatro ocupantes, entre ellos el ex jefe de Estado. Según las primeras informaciones, el helicóptero era piloteado por el ex presidente acompañado por otras tres personas, quien despegó en medio de la lluvia y, tras unos minutos de vuelo, cayó al agua. De los tres acompañantes, dos nadaron hasta la orilla y un tercero fue rescatado en el lago por un bote. Pero el ex presidente no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad para salir del helicóptero, dijeron a los medios fuentes de Santiago de Chile.