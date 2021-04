Muere el rapero estadounidense #DMX tras ser hospitalizado por infarto

Falleció a la edad de 50 años la tarde de ayer en el hospital, con su familia a su lado, después de pasado los últimos días en soporte vital e ingresado desde el 1 de abril, según un comunicado de sus familiares.

DMX tenía 15 hijos, creció en un barrio neoyorkino.

Earl Simmons, nombre real de #DMX, fue una de las grandes figuras del #HipHop a finales de los 90 y principios de los 2000, épocaxen la que venduó millones de copias de sus primeros 5 discos, que debutaron en el número 1 del Billboard, un récord para ese tiempo. Estuvo nominado a los premios Grammy.

El artista se encontraba preparando un nuevo álbum con colaboración de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg y Usher, según ha trascendido.

Entre sus sencillos más conocidos figuran X Gon Give it To Ya, Party Up, Where the Hood At.