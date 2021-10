Muerte civil y cárcel para funcionarios corruptos en Plan de Gobierno de Yani Rosenthal

Con un Ministerio Público independiente que siga al propio Presidente

El candidato a la Presidencia del Partido Liberal, Yani Rosenthal, expuso su Plan de Gobierno ante el FONAC, donde presentó propuestas concretas para erradicar la corrupción:

“Vamos a eliminar por completo el uso de efectivo en las transacciones del gobierno; no habrá más efectivo para evitar la corrupción. Lo segundo es cárcel y muerte civil para los altos funcionarios que se les comprueba en actos graves de corrupción”.

- PUBLICIDAD -

Explicó que “la muerte civil se refiere a que no puedan tener cuentas en los bancos, que no puedan ser socios de una empresa, que no puedan volver a tener un cargo en el Poder Ejecutivo u otra entidad gubernamental”.

Un Ministerio Público que siga al Presidente

En la erradicación de la corrupción en su Plan de Gobierno, Yani Rosenthal detalló además “tener un Ministerio Público independiente, que tenga capacidad de perseguir inclusive al propio Presidente de la República, si es necesario”.