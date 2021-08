Mujer embarazada muere por covid-19; su bebé está con vida

Hoy ha sido un día muy duro jamás imagine que esto terminaría así, te amo tanto mi amor que nunca olvidaré cada momento que vivimos juntos, momentos que me llenaron de mucho amor y que marcaron mi vida para siempre.

Me hubiera encantando llegar a viejitos y ver a nuestras hijas crecer y realizadas, hoy me tocará solito, lucharé y me esforzaré por darles lo mejor cada día de mi vida para honrar tu memoria mi amor.