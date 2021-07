Muta nuevamente el virus del Covid-19 y se produce la variante Delta Plus en la India, aún más transmisible

La variante Delta súper contagiosa, anteriormente llamada B.1.617.2, ahora se ha extendido a 92 países en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países como el Reino Unido, esta variante se ha convertido en la cepa dominante con un 90-99% de los casos causados ​​por ella. En los EE. UU., La variante actualmente solo representa alrededor del 20% de los casos, pero parece duplicarse cada dos semanas. La alta transmisibilidad de la variante Delta puede explicar cómo hogares enteros en India se han infectado cuando solo una persona contrajo el virus. El virus no solo es más contagioso, sino que en algunos países también se ha relacionado con una enfermedad más grave.

¿PODRÍA DELTA PLUS CAUSAR UNA TERCERA OLEADA EN LA INDIA?

La variante Delta Plus, también conocida como B.1.617.2.1 o AY.1, contiene una nueva mutación en la proteína de pico que usa el virus para ingresar a las células humanas, llamada K417N. Como todavía está estrechamente vinculado a Delta, se le ha llamado Delta Plus en lugar de otra letra del alfabeto griego, según el sistema de nomenclatura de la OMS para las variantes de COVID-19. Hasta ahora, Delta Plus se ha encontrado en cantidades relativamente bajas. India ya ha sido devastada por la variante Delta, y los casos de COVID-19 alcanzaron un terrible pico de 400.000 casos diarios en mayo. La semana pasada, el Ministerio de Salud de la India emitió un comunicado sobre Delta Plus citando tres características de preocupación.

Estos son: mayor transmisibilidad, unión más fuerte a los receptores de las células pulmonares (lo que sugiere una entrada más fácil en las células humanas) y una posible reducción en la respuesta a los anticuerpos monoclonales (lo que podría implicar que el sistema inmunológico de las personas puede ser menos efectivo contra esta variante o puede ser menos sensible a los tratamientos con anticuerpos monoclonales que salvan vidas).

LA VIGILANCIA ES CRÍTICA

La variante Delta Plus se encontró durante la detección de rutina de secuencias de ARN viral cargadas en GISAID, una plataforma de intercambio de datos creada originalmente para compartir secuencias virales de la gripe, lo que indica cuán crítica es la vigilancia continua.