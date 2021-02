No politizar distribución de vacuna, pide Ministro Madero

Tegucigalpa. El Coordinador General de Gobierno, Carlos Madero, llamó a la comunidad internacional y nacional a no politizar el manejo de la vacuna y agradeció a Israel por la donación de un lote de vacunas contra el COVID-19.

“La vacuna no se puede politizar, es una prioridad mundial, no envenenemos a los hondureños con la politización de este tema, la vacunación del pueblo hondureño es una prioridad para el gobierno del Presidente, Juan Orlando Hernández”, sostuvo.

Honduras fue de los primeros países en denunciar la inequidad en el acceso a la vacuna. El acaparamiento de los países ricos ha golpeado al mecanismo Covax, expresó el funcionario.

“Es por ello que solicitamos la reforma a la Ley de Vacuna Gratuita, para negociar directamente con las casas farmacéuticas, está no es una decisión antojadiza del gobierno, hemos hecho consultas con expertos”, indicó.

Agradecimiento

Por otro lado el también coordinador del Gabinete Económico, agradeció al Estado israelí, la donación de vacunas contra el coronavirus.

“El presidente Hernández hizo las gestiones personalmente con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu para la donación de esta vacunas”.

“Probablemente serán unas cinco mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que serán para la primera línea de la salud”, detalló.

“Israel está enviando un mensaje al mundo que siempre hay espacio para la solidaridad”, concluyó Madero.