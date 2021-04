Norma Torres acusa a Bukele por “interferir en una elección federal» y pide al FBI investigue el caso

Incrementa la tensión entre la congresista demócrata, Norma Torres y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por medio de tweets estos han dejado ver sus diferencias, todo comenzó cuando Torres expuso el caso de niñas arrojadas en la frontera entre Estados Unidos y México por un traficante de personas y que era una vergüenza para un país como El Salvador que se diera este caso a lo que Bukele respondió “debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos» al aclarar que las niñas no eran de su país.

El altercado más reciente se dio cuando el mandatario salvadoreño incitó a los latinoamericanos en California a que no votarán por la congresista estadounidense en las elecciones legislativas del próximo año, a lo que esta respondió que el FBI debería de investigar al presidente porque interferir en una elección federal es un crimen.

«No me sorprendí de la violenta respuesta de este presidente que realmente así es como se comporta con periodistas, mujeres y todas las personas que se oponen a lo que él quiere hacer. Así que no me sorprenden sus acciones», agregó en una entrevista con un medio internacional.