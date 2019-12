Nueva Zelanda y Australia entre los países que ya recibieron el 2020

Ya son varios los países que le dieron la bienvenida al 2020, como por ejemplo Kiribati y Samoa, naciones insulares que están ubicadas en el Pacífico sur y que recibieron de primeras el nuevo año.

En estos archipiélagos tropicales, que tienen una población combinada de más de 300.000 habitantes, saludaron oficialmente año nuevo cuando en Colombia eran apenas las cinco de la mañana.

Después de ellos, los siguientes en recibir el 2020 fueron los ciudadanos de la isla neozelandesa de Chatham, situada aproximadamente a unos 680 kilómetros al suroeste de las principales islas de ese país.

Nueva Zelanda tuvo que esperar una hora más para celebrar año nuevo con fuegos artificiales, espectáculos de láser, música en la capital y también en Auckland, la ciudad más poblada del país, donde en esta festividad se congregan miles de personas en el emblemático edificio de 328 metros de altura, ‘Sky Tower’.

Auckland, New Zealand, is the first major city to ring in the New Year, with thousands welcoming 2020 at a firework display at the city's Sky Tower #HappyNewYear https://t.co/NIa9nKGqbr pic.twitter.com/In4RvPB9Bu



Australia por su lado, le dio la bienvenida al nuevo año cuando en Colombia eran las 8 de la mañana. Este país tomó la decisión de cancelar todos los espectáculos pirotécnicos en la capital y en diferentes ciudades por los incendios forestales que se están presentando especialmente en el sureste.

Hasta el momento 12 personas han fallecido y más de 3 millones de hectáreas se han quemado por el fuego que ha afectado considerablemente diferentes sectores del país desde julio pasado.

Sydney, la ciudad más importante de ese país, sí recibió el 2020 con fuegos artificiales, aunque más de 280 mil personas hayan pedido su cancelación en todo el país por el mismo tema relacionado con los incendios.

Sydney, Australia, welcomes in the New Year with an elaborate firework display, despite calls for it to be cancelled due to the ongoing bushfire crisis affecting the countryhttps://t.co/SqfJKhhrjm pic.twitter.com/pLYWQdgbow

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2019