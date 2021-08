Olimpia vs Real España el derby hoy en Tegucigalpa

Cuatro partidos se jugarán hoy en el campeonato de la Liga Nacional correspondiente a la jornada número dos. En el primer juego será en el estadio Yankel Rosenthal Marathon vs UPNFM, los verdolagas vienen de vencer 2-1 al Honduras Progreso, mientras que los universitarios empataron 1-1 contra el Vida en la La Ceiba. Melvin Matamoros será el árbitro de este juego.

Victoria vs Motagua 7:00 PM. En La Ceiba

Gran expectativa a generado el juego entre Victoria vs Motagua en el regreso a primera división de los «jaibos». La boletaría que se puso a la venta para este partido ya se vendió. Los dirigidos por parte Carlos «Chato» Padilla no jugaron el primer juego contra Real España por no estar autorizados por FIFA. Por su parte Motagua derrotó a Platense 3-0 en Tegucigalpa, el árbitro asignado es Óscar Moncada.

Real Sociedad vs Vida, 7:00 PM. En Tocoa.

El equipo de Tocoa jugará el segundo partido en casa, los dirigidos por Héctor Castellon perdieron 3-0 contra Olimpia, y buscaran sumar contra los ceibeños que empataron 1-1 contra los universitarios. Marlon Díaz es el encargado de impartir justicia.

Olimpia vs Real España 7:30 PM. En Tegucigalpa.

Olimpia quiere seguir con su buen momento luego de vencer de forma contundente a la Real Sociedad, regresan a Tegucigalpa ya con su público. Mientras que Real España llega con mayor tiempo de descanso por el compromiso que no jugó contra Victoria. Melissa Borjas Patrana será la arbitra de este encuentro.

Platense vs Honduras Progreso se jugará este jueves en Puerto Cortés a las 7:00 PM.