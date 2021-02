Olimpia y Motagua no perdonan

Tres encuentros se jugaron en la segunda jornada de la Liga Nacional de Honduras, Olimpia venció 2-0 al Real de Minas en compromiso desarrollado en el estadio Nacional de Tegucigalpa, Jonathan Paz abrió el marcador para el bicampeón con remate sólido dentro del aérea grande a los «67». Mientras que Jerry Bengtson aumento la cuenta para los «leones».

Honduras Progreso vs. Vida

En el estadio Humberto Micheletti el representativo de la Perla del Ulúa igualó sin goles contra el Vida, ambos clubes suman dos empates en primeros dos juegos.

Marathon perdió 1-0 contra Motagua con gol de Roberto Moreira, Platense ante Real España y Real Sociedad versus UPNFM fueron reprogramados. Olimpia y Motagua llevan campaña perfecta dos victorias cada uno los merengues en primera posición por mejor diferencia de goles que Motagua.

Próxima jornada número 3

Miércoles 24 febrero todos los juegos:

Real de Minas VS. Platense 3:00 pm.

Motagua VS. Real Sociedad 4:30 pm.

Vida VS. Marathon 5:15 pm.

Olimpia VS. UPNFM 7:00 pm.

Real España VS. Honduras Progreso 7:15 pm.

