Partido Nacional pide que se integre a todos sus diputados en las diferentes comisiones de trabajo del Congreso Nacional

El Partido Nacional solicitó por tercera vez a la junta directiva del Congreso Nacional, la integración de todos sus diputados, a las distintas comisiones de trabajo en ese poder del estado, porque a la fecha cuentan con 17 congresistas propietarios y unos 42 suplentes que no están formando parte de los grupos de trabajo, y luego probablemente se puede expresar que no se trabaja o no se devenga el salario.

“La bancada del Partido Nacional ha pedido que se integre a todos sus diputados a las distintas comisiones en el Congreso Nacional, lo hemos hablado en privado y ahora lo digo en público para que luego no se diga que no queremos trabajar”, dijo Tomás Zambrano, jefe de la bancada, al inicio de su intervención.

Recordó que en su momento se habló con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que se tomara en cuenta a los congresistas, dijo que se haría después del receso de mayo, pero aún no se informa ni se aborda el tema, pese a que se ha solicitado con suficiente antelación.

Expresó que hay 17 diputados propietarios y entre 41 a 42 suplentes que no están siendo tomados en cuenta, y que no integran una comisión. “No estamos pidiendo algo fuera de la ley, es algo que establece la ley, como dice la ley de comisiones, donde se expone que una comisión puede ser integrada, mínimo por 7 diputados y no pone límite sobre los que pueden ser adheridos a los grupos de trabajo”.

Destacó que incluso el artículo 47 de la ley orgánica es un derecho que tienen los diputados de integrar las comisiones de trabajo, “no pedimos algo fuera de la ley, no es para que nos miren de menos, solo porque no los apoyamos para que estuvieran fungiendo de manera ilegal en la junta directiva, no puede ser vengativo (Luis Redondo) por eso”.

Integrar a los que sí quieren trabajar

No se puede ver de menos a 86 diputados -añadió-, a los representantes de 142 alcaldes y de 1,3 millones de hondureños. Los compañeros del Partido Nacional quieren trabajar, y aquí se llenó un formulario del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y muchos compañeros no podían poner qué comisión integran, porque no están integrados.

Añadió Zambrano que “el problema va a ser cuando el CNA publique quienes no trabajan y no devengan o justifican el salario, entonces se debe integrar a los diputados que sí quieren trabajar”.

Recordó que en la actualidad hay en el Congreso Nacional, comisiones que no trabajan, y puso como ejemplo que él y Jorge Cálix fueron nombrados en la de promociones e inversiones, “y nunca nos han convocado, ni sé quién es el presidente, ni sé quiénes son los que la integran”.

Después le dijo que “hay muchos irresponsables que están en comisiones y no trabajan, y usted (le dijo nuevamente a Redondo) los conoce bien. Esas son cosas que hay que corregir porque al final son uno o dos diputados los que terminan trabajando”.

Añadió que dentro de la bancada del Partido Nacional hay diputados que están queriendo trabajar por Honduras, de ayudar al gobierno en los temas que son de interés para la ciudadanía, “pero aquí no se nos quiere dar la oportunidad”.

Finalizó diciendo que incluso, se quiere quitar o negar la iniciativa de ley a los diputados del Partido Nacional, “porque se engavetan todos los proyectos que no llevan implícito el nombre del presidente o del secretario del Congreso Nacional, cuando se presentan los proyectos de decreto”, y ese es un tema que no está contemplado en la estructura para presentar una moción en el Poder Legislativo.

“El cuerpo de una iniciativa de ley lleva exposición de motivos, considerandos, artículos, y lugar, fecha y nombre del diputado, y en ningún momento contempla que se deba nombrar al presidente o al secretario en los proyectos, porque eso se realiza hasta que ya está aprobado y se envía para sanción”, concluyó.