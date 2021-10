Pastores apoyan a madre del video que rechaza el aborto

Tras recibir ataques en redes sociales por el video

María Concepción Cruz, pronuncia su postura en un video que se ha viralizado en redes sociales, en relación a la legalización del aborto.

En el video ella relata que mil veces le han dicho que ¿por qué decidió tener a su hija si sabía que iba a nacer con condiciones especiales?, a lo que responde: “Mil veces lo volvería a hacer. Nicole es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ha enseñado tanto. Solo de pensar en no tenerla, creo que me muero”. De esta manera Doña María Concepción, envía un mensaje a favor de la vida y de rechazo al aborto.

REACCCIÓN DE LA CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA DE HONDURAS

Ante los ataques que ha recibido María Concepción, por pronunciar su punto de vista, el Pastor Alberto Solórzano de la Confraternidad Evangélica de Honduras, señala: “Alguien que profesa la fe jamás va a compartir el aborto. Estar de acuerdo con el aborto es estar de acuerdo con el asesinato, porque el aborto es eso: un asesinato. El único que entrega la vida y el único que puede quitarla es Dios».

Como pastores, nosotros pedimos a los políticos que promuevan la vida. No podemos promover cosas que vayan en contra de Dios, propuestas distorsionadas. Honduras es un pueblo temeroso de Dios –dijo el pastor Javier Hernández. “Yo más bien les pediría a los políticos que propongan que los niños y los jóvenes lean la Biblia en las escuelas», agregó.