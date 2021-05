Pedro Troglio «no me interesa tri ni cuatro»

Goles, expulsados, jugadas y declaraciones polémicas dejo el primer partido de final entre Motagua y Olimpia disputado en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Olimpia tuvo la oportunidad de abrir el marcador luego que el árbitro Armando Castro sancionó una falta penal sobre Deybi Flores que detuvo el guardameta Jonathan Rougier a Jerry Bengtson a los 10 minutos. Motagua consiguió una falta penal cometida a Carlos «Muma» Fernández sancionada de forma correcta por él árbitro central que transformo en gol Roberto Moreira a los 34 minutos para el 1-0. Olimpia logró el empate «56» con anotación de Jerry Bengtson luego de la asistencia de Michael Chirinos.

Elvin Casildo fue expulsado luego de una fuerte entrada sobre el rostro de Iván «Chino» López a los «71» Olimpia se quedó con 10 jugadores y luego a 77 Michael Chirinos fue expulsado de forma errónea. Motagua tomó la ventaja con lanzamiento penal cometido a «Muma» y ejecutado por el juvenil Josue Villafranca para el 2-1 definitivo a los 90 minutos.

Armando Castro

No sancionó fuera de lugar de Michael Chirinos en pase que envió de gol que anotó Bengtson. No indicó una falta penal a favor de Olimpia y expulso de forma errónea Michael Chirinos, ademas no expulso a Edwin Rodríguez por un manotazo en el rostro que propino en acta arbitral nos inserto a Pedro Troglio que ingresó al campo de forma airada a reclamar y fue sujeto por sus propios jugadores.

» Todas las peletudeses que habla Diego Vásquez, todas me las guardo a mi que me importa bicampeón, tri, me chupa un huevo a mi que mi importa si soy campeón,reaccionó porque tengo 40 años de fútbol y porque soy un loco de la calle y un loco de mierda», dijo Pedro Troglio en conferencia de prensa.

El partido de vuelta se jugará este miércoles a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional.

Más detalles en CBC Deportes de Canal 6 de 5:00 a 6:00 pm. lunes a viernes.