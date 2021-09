Piden retener a periodista deportivo por violencia contra Antonela Roccuzzo

Una lamentable polémica se desató en las últimas horas en Venezuela: el periodista deportivo Fernando Petrocelli publicó un tuit agraviando a Antonela Roccuzzo y fue denunciado, por lo que un fiscal pidió su captura.

«Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘ y con Antonella todos vamos a gozar’, jajaja», escribió el comunicador un repudiable mensaje contra la esposa de Lionel Messi . Y el tiro le salió por la culata …

Es que, según informaron medios venezolanos, el fiscal 94 nacional, Tarek William Saab, solicitó la captura y la imputación del periodista por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género. Incluso, la propia autoridad judicial lo comunicó a través de Twitter. Rápidamente, el reportero borró el tuit y envió un mensaje de disculpas.

Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas.

— Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 1, 2021