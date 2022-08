PMOP conmemora su aniversario recordando que la Refundación inicia con el respeto a los DD. HH.

En el marco del desarrollo de la ceremonia conmemorativa al noveno aniversario de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el comandante Roosevelt Hernández, señaló que la Refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano.

Asimismo, con la inviolabilidad de la vida, la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos, aspectos que se encuentran contemplados como prioridad en el Plan de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

- PUBLICIDAD -

“No más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico y crimen organizado, queremos que el hondureño y la hondureña sienta la presencia de un Estado garantista de sus derechos, donde se pueda vivir en paz”, señaló.

Hernández agregó que, “nuestra policía será una policía preventiva, comunitaria, disciplinada y fraterna, una policía que debe de cultivar el sentimiento de servicio, iremos transformando paulatinamente las organizaciones de los cuerpos de seguridad para que se conviertan en colaboradores de la ciudadanía”.

La autoridad militar también detalló que se van a concentrar los mayores esfuerzos en cuatro sectores permanentes reclamados por las y los ciudadanos, estos son: la educación, la salud, la seguridad y el empleo.