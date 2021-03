PNH presenta ante el MP denuncia por abuso de autoridad contra la concejal del CNE, Rixi Moncada

Tegucigalpa – Una comisión del Partido Nacional de Honduras (PNH), se presentó este martes al Ministerio Público para presentar una denuncia por abuso de autoridad en contra de la concejal representante del partido Libertad y Refundación (Libre), ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada.

El secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Kilvett Bertrand, indicó que en nombre de la comisión nacional electoral de esa institución política, llegaron al Ministerio Público para presentar ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, una formal denuncia, tomando en cuenta que ayer lunes la concejal del CNE, Rixi Moncada, manifestó en un medio de comunicación de manera unilateral, la inclusión de un cuadernillo de votación especial en las maletas electorales en el marco de las elecciones primarias e internas del próximo domingo 14 de marzo.

“Ese cuadernillo no está en ley, en primer lugar; segundo se establece claro en el artículo 161 de la Ley Electoral, que todo lo que tenga que ver con temas de documentos electorales tiene que ser aprobado por unanimidad en el pleno del Consejo Nacional Electoral, a esta hora ni siquiera ha habido pleno y ella (Rixi Moncada), ya anunció públicamente la creación de ese documento que como hemos dicho hasta la saciedad lo único que va a generar y que lo han aceptado incluso al interno de su partido político, Wilfredo Méndez, esto lo que generaría es la posibilidad para muchas personas que lamentablemente puedan hacer un doble sufragio, triple sufragio, hasta séxtuple sufragio ,, el día de las elecciones”, argumento Bertrand.

En ese sentido, apuntó que han reclamado esa situación de manera contundente pues hubo tiempo suficiente para poder abordar ese tema y parece irrisorio que a menos de una semana de llevar a cabo el próximo proceso electoral interno y primario en el país, se tome esta determinación de manera unilateral, sin escuchar a los demás partidos políticos y como comisión electoral comparecen también ante la ausencia por enfermedad del representante del Partido Nacional ante el CNE, Kelvin Aguirre.

“Pero no es posible que doña Rixi Moncada y también la representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, tomen decisiones por un pleno que no ha sido legalmente instalado”, recalcó Bertrand al tiempo que manifestó que esperan que la Fiscalía de Delitos Electorales actúe lo más pronto posible a la que se le solicita que verifique in situ la violación que se está cometiendo a la Ley Electoral.

Añadió que también están reclamando el atraso en el proceso electoral ya que desde ayer tuvo que haber salido el convoy con las maletas electorales hacia la ruta número uno que corresponde a los departamentos más lejanos de la capital entre ellos Atlántida, Colón, Copán, Ocotepeque y Yoro, pero esa ruta no salió, generando eso al interno de esos departamentos de todos los partidos políticos una preocupación.

Acotó que hay muchas voces que hablan de postergar las elecciones y el Partido Nacional ha sido contundente, “vamos a elecciones primarias e internas el próximo 14 de marzo, más allá que algunos actores políticos, simplemente se dediquen a generar zozobra, preocupación y atraso en el proceso electoral.

Detalló que se ha caído en el delito de abuso de autoridad debido a que Moncada, de manera unilateral, sin convocar al pleno ha dicho en un medio de comunicación que va a mandar a imprimir un cuadernillo, eso es completamente ilegal, el artículo 161 de la Ley Electoral vigente establece que finalmente todos los documentos electorales deben de ser aprobados vía reglamento por unanimidad de todos los partidos políticos que están representados.

Refirió que Rixi Moncada ha declarado paladinamente que ese cuadernillo al igual que la eliminación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), es un gran avance para la democracia, pero eso lo que significa es un retroceso para el proceso, y ejemplificó que él mediante ese cuadernillo podría ir a votar a un centro de votación en la mañana y a otro centro de votación en la tarde en un mismo partido político e incluso en las elecciones de otro partido e incluso la militancia de Libertad y Refundación podría incidir en el resultado de los otros partidos políticos.

“Eso es completamente ilegal e irracional pensar que una inflación de votos o que manipular el resultado electoral es un avance en estar materia, lo lamentamos profundamente”, enfatizó Bertrand quien apuntó que existe una desinformación al asegurar que un millón 600 mil electores están fuera del proceso de elecciones, y no nos podemos quedar con lo que dice Rixi Moncada ya que el mismo representante de Libre en el Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, la ha contradicho en muchas ocasiones .

Agregó que ese 1.6 millones de personas que tenían problemas con el centro de votación son solamente cerca de 100 mil y el RNP le dijo al CNE que utilizaran el centro de votación de 2017 y lo que dijo Rixi Moncada es que no porque ese era el censo del fraude electoral y ahora faltando días para las elecciones sale con que la gente pueda votar en el lugar que ellos quieran.

“No son 1.6 millones de personas y esto que estoy diciendo lo puede corroborar incluso el representante de Libre en el RNP con el que Rixi Moncada no se sienta a dialogar y con el que no tiene una buena relación”, recalcó el dirigente nacionalista que puntualizó que no se sabe si la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, va a caer en ese mismo delito electoral.

Además del secretario ejecutivo del Partido Nacional y vicepresidente de la comisión política del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, también acudieron al Ministerio Público, el representante del movimiento Unidad y Esperanza, Rony Pacheco y de Juntos Podemos, Lourdes Gaborit.