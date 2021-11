Politólogo considera que el CNE debe ser manejado por personas no afines a los partidos políticos

“Estos cargos deberían ser manejados por personas que en el cumplimento de una función no se debieran a partidos políticos porque entonces no es de extrañar que las dos partes en oposición, tanto Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Kelvin Aguirre (Partido Nacional) demuestran intereses de no inscripción para no desmeritar el trabajo que está haciendo Armando Calidonio”, expresó respecto a la no inscripción de la candidatura de Roberto Contreras.

Mencionó que las especulaciones están al pie del día señalado a su vez que la resolución del ente electoral debe dejar una enseñanza que cuando se aprueban las leyes deben participar en una inducción y compresión de todos los posibles escenarios como estos y los de las alianzas políticas.

“Ante esas circunstancias la ignorancia política de los procesos que en Honduras nos llevan a querer decir que estamos en democracia nos pone ante una posición bien irresponsable porque ante el mundo no somos más que unos ignoros de la democracia”, apuntó.

En ese sentido, dijo que el país está ligado al fracaso democrático de un proceso como el que está a punto de desarrollarse el próximo 28 de noviembre.