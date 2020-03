Predicador estadounidense cura de coronavirus a sus seguidores a través de la televisión

El conocido telepredicador estadounidense Kenneth Copeland ha vuelto a acapara la atención mediática con otra de sus acciones controvertidas. Esta vez asegura haber curado del coronavirus sus seguidores a través de la televisión.

Durante uno de sus programas en el canal Victory, el pastor evangelista, de 83 años, famoso por su opulento estilo de vida, pidió a sus feligreses que tocaran las pantallas de sus televisores mientras él oraba para recibir la curación espiritual del covid-19.

Durante la oración, el predicador extendió su mano hacia la cámara pidiendo a los espectadores que se acercaran.

«Gracias, Señor Jesús. Él recibió tu sanación. Ahora dilo: la tomo. La tengo. Es mía. Te lo agradezco y te alabo», continuó Copeland. «Según la palabra de Dios, estoy curado. Y no considero mi propio cuerpo. No considero síntomas en mi cuerpo. Solo lo que Dios ha prometido».

Kenneth Copeland healed viewers of the coronavirus through their televisions last night. pic.twitter.com/8lwHufTIy4

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) March 12, 2020