Presidenta Castro a Aldana: “No me equivoque en apoyarlo”

La Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro, acompañó al edil capitalino, Jorge Aldana, en la presentación del plan de rescate del Distrito Central en Casa Presidencial.

En el evento, acompañaron a la mandataria y al alcalde, el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, los ministros del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Octavio Pineda, y de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos.

“Felicitarlo alcalde, no me he equivoque en apoyarlo, para que usted pudiera asumir la responsabilidad y conducción de la Alcaldía del Distrito Central “, afirmó la Presidenta.

“Hemos vivido durante los últimos años los problemas que hoy Jorge ha mencionado, de ordenamiento vial, territorial, urbano, problemas de las vías de comunicación, especialmente en los barrios y las comunidades aledañas al Distrito Central”, añadió.

“Quién de nosotros no nos ha tocado estar en el tráfico, muchas veces maldiciendo porque el tiempo apremia, lo perdemos muchas veces, porque no ha habido la capacidad de poder tener un diseño que le facilite al capitalino y a la capitalina la locomoción de poder llegar a tiempo a sus labores diarias”, expresó la gobernante hondureña.

De igual forma, hizo énfasis que en 24 años se olvidó el verdadero objetivo que se debe tener y debe de darse en la administración especialmente en la alcaldía de la capital hondureña.

“Aquí se construyeron puentes y hay mucho cemento, pero durante estos 24 años también se les olvido el desarrollo humano y la gran necesidad que tiene la población de esta capital, donde no llevaron respuestas de desarrollo para las comunidades y para nuestros barrios”, indicó.

“Vemos todos los días que hoy si se publica, lo que no se hizo en 24 años, hoy si señala, lo que no se reparó y lo que no se invirtió en 24 años, y el sinismo más grande es que son los mismos que gobernaron y que estuvieron en la administración pasada de la alcaldía”, dijo Castro.

“Nos merecemos una ciudad digna, equitativa, incluyente, solidaria, pero también una ciudad con buen corazón, es lo que más necesitamos, el casco histórico, cuántos de nosotros hemos visto el abandono total, durante todos estos años, la ciudad no son los bulevares, no son los puentes, la ciudad somos todos los que aquí habitamos, y debemos tener la condiciones necesarias que nos den esa dignidad que nos han arrebatado”, apuntó.

“Muchas veces se olvida que venimos de una dictadura de 12 años, donde crearon leyes para la corrupción, donde crearon un Estado represor y un narcoestado, y hoy nos corresponde a nosotros en esta propuesta que hemos hecho al país de refundar una nueva Honduras, una nueva patria, de devolverle al pueblo la dignidad que se les arrebató, de devolver la instalación de un Estado de derecho, con el respeto de la separación de los poderes del Estado”, agregó.

“Estamos haciendo acciones y tomando decisiones que muchas veces no tenemos el acompañamiento porque no entienden lo que significa el retorno a la democracia y al Estado de derecho, hoy tenemos un Ministerio de Transparencia para devolver la confianza no solamente del pueblo, sino la internacional, cada institución que forma parte de este gobierno, está dando cuentas en que se invierten los recursos del Estado, estamos ayudando a los que más necesitan”, concluyó.