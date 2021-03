Presidente Hernández advierte que alianza internacional antinarcóticos colapsaría si EEUU acepta testimonios falsos de narcos

Tegucigalpa, 8 de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández advirtió hoy que la alianza internacional antinarcóticos colapsaría si Estados Unidos acepta testimonios falsos de narcos y reiteró que su lucha contra el narcotráfico seguirá hasta el último día de su Gobierno.

El mandatario ha recalcado que los criminales y narcotraficantes confesos que se encuentran en Estados Unidos buscan bajar sus penas, alcanzar la libertad y recuperar sus bienes y sus actividades ilícitas en Honduras con la “llave mágica”, brindando testimonios falsos antes las agencias y cortes de ese país del norte.

La verdad que debería publicarse

“Lo que sería noticia de verdad es si los reportajes sobre los Cachiros y los demás dejarán de ignorar el hecho evidente: que muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”, subrayó el gobernante hondureño en su cuenta de Twitter.

Añadió que “las mentiras son obvias. Los Cachiros tenían un imperio de mil millones de dólares. Su falso testimonio es que conmigo los narcos pudieron hacer tratos. Entonces ¿Por qué decidieron diez días después de mi elección abandonar su imperio para morir en una prisión extranjera?”.

El titular del Ejecutivo prosiguió relatando que “a 10 días de mi elección en 2013, Los Cachiros se reúnen en Belice con DEA (Administración de Control de Drogas) y Fiscales de USA según The New York Times para ofrecer su rendición. Si conmigo los narcos pudieran comprar la impunidad, que es su falso testimonio, NO se habrían rendido ni Los Cachiros, ni los demás”.

“Sus acciones contradicen sus falsos testimonios. Es obvio. La única razón por la que Los Cachiros se entregaron a los Estados Unidos es porque sabían que yo No haría tratos con narcos y asesinos, que si querían un trato, tendrían que hablar con USA. Y tenían razón”, apuntó Hernández.

Las razones que orillaron a su entrega

El presidente de la República argumentó que “Los Cachiros me vieron impulsar Policía Militar de Orden Público (PMOP), Depuración Policial, Extradición y Extinción de dominio de los bienes. Sabían que con mi elección se acabó la fiesta para los narcos. Necesitaban buscar un trato con USA. Pero sin sus falsos testimonios Los Cachiros NO tenían que ofrecer”.

“Mantendré alianza internacional en lucha antinarcotráfico hasta mi último día de Presidente el 27 de enero 2022. Pero si los narcos con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras luego con varios países”, concluyó el jefe del Gobierno hondureño.