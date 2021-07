Presidente Hernández anuncia jornada nacional para vacunar con segundas dosis a 1.5 millones de hondureños

Tegucigalpa, 19 de julio. El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy que esta semana llegará al país otra donación de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna de Estados Unidos a través del mecanismo Covax y que la jornada de aplicación de segundas dosis permitirá inmunizar a más de 1.5 millones de hondureños.

En cadena nacional de radio y televisión, el gobernante afirmó que se ha alcanzado un ritmo de vacunación de casi 50.000 personas diarias y adelantó que la inmunización de los docentes será importante para llegar a una nueva normalidad en el sistema educativo.

A continuación el mensaje del presidente de la República:

Hermanas y hermanos hondureños:

Siguen llegando las vacunas a Honduras.

Esta semana llegará al país otra donación de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, de parte del mecanismo Covax, con el apoyo directo de Estados Unidos. Eso será para continuar protegiéndonos a todos contra el covid-19.

Esta donación, más el flujo continuo de vacunas Pfizer que el Gobierno de la República compró con dinero del pueblo hondureño, y que cada semana llegan en cantidades importantes, nos acercan a tener 5 millones de dosis de vacunas, 5 millones ya en el país; es decir, cerca de la mitad de las 14 millones de dosis que es nuestra meta para inmunizar a 7 millones de hondureños mayores de 12 años.

Como les prometimos, las vacunas cada vez llegan en mayor cantidad y en períodos de entrega más cortos.

Ya llevamos cerca de 1.4 millones de hondureños vacunados, más de 309.000 de ellos por parte del Seguro Social y más de un millón de parte de la Secretaría de Salud. De ellos, más de 100.000 ya tienen sus dos dosis, es decir, con un cuadro completo de vacunación.

¿Qué viene ahora?

El objetivo es llevar ese 1.4 millones de hondureños que tienen una dosis a que reciban su cobertura completa de vacunas.

Es por ello que la semana pasada inició en todo el país una jornada nacional de segundas dosis que nos van a permitir tener a finales del próximo mes a más de 1.5 millones de hondureños completamente vacunados. Es decir, el 20 por ciento de la población nacional. Un enorme salto de cobertura.

En tiempo récord estamos vacunando a nuestros compatriotas. Llevamos un ritmo de cerca de 50.000 personas diarias, en la modalidad vehicular, peatonal y hasta de casa en casa, en todo el país, de manera paralela, por edades y también por sectores productivos.

La vacunación va tan rápida que en algunas regiones ya están vacunando personas de entre 40 a 49 años con por lo menos alguna comorbilidad. Eso quiere decir que en esas ciudades ya se vacunó a la mayoría de los que son mayores de 70 años, 60 años y 50 años. Cada vez nos acercamos más a los segmentos de la población más joven del país.

Recuerde: si a usted le aplicaron la vacuna Pfizer entre el 21 y el 26 de junio en primera dosis, su segunda dosis le toca esta semana.

Vea en las redes oficiales el día y los lugares que le corresponden. No se deje sorprender por esos sectores que quieren generar caos desinformando a la población. Son los mismos grupos que parece que les molesta que tengamos vacunas y que Honduras se esté vacunando.

Pero recuerde: la vacuna por sí sola no va a detener la pandemia. No ha sido así en otros países y no va a ser así en Honduras.

Estamos en la época con más casos confirmados de covid desde el inicio de la pandemia. Ningún sistema de salud del mundo por sí solo es capaz de vencer la pandemia. Necesitamos unirnos todos y cada quien hacer su parte. Nosotros buscando, trayendo la vacuna, y la ciudadanía manteniendo las medidas de bioseguridad.

No olviden que ya iniciamos a vacunar a los docentes y vamos a continuar vacunándolos hasta terminar con ellos y espero que el próximo mes de agosto tengan su segunda dosis; eso va a marcar algo muy importante en el regreso a una nueva normalidad en el sistema educativo.

Recuerde: vacuna más cuidado, igual a protección para todos!