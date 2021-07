Presidente Hernández les entrega capital semilla: Emprendedores de Olancho agradecen apoyo del Gobierno para reactivar economía y generar empleos

Catacamas, (Olancho), 9 de julio. Con el propósito de reactivar la economía del país, el presidente Juan Orlando Hernández entregó este viernes capital semilla a 170 microempresarios de 5 cadenas productivas focalizadas en varios municipios de Olancho que fueron afectados por la pandemia de covid-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota.

Con este apoyo se beneficiaron en los rubros de agroindustria y turismo a 90 emprendedores de Salamá, Campamento, Juticalpa y 80 emprendedores de Catacamas, Dulce Nombre de Culmí y Santa María del Real.

El capital semilla consiste en equipo industrial, estufas, freezer, motores, motocicletas, vitrinas, computadoras e impresoras, entre otros artículos, para las cadenas productivas de turismo y agroindustria por un monto de 2.983.000.00 lempiras.

Las Mipymes generan más del 70 por ciento de los empleos en Honduras y, por tanto, dotarles de capital semilla para salir adelante es un acto de justicia social

«Esto se llama justicia social, porque ante Dios todos somos iguales y el Estado tiene que estar para apoyar al que más lo necesita», subrayó Hernández.

Agregó que «para Honduras es fundamental invertir en el pequeño, porque en nuestro país el 70 por ciento de empleos lo produce las pequeñas empresas. Por eso este programa se llama Honduras Se Levanta y es para que levantemos a Honduras».

Recordó que «apoyar al pobre y luchador es un acto de justicia social y también es revolucionar la economía de nuestro país».

El mandatario exhortó a los microempresarios a que abran su mente y que no se sientan pequeños, «quiero que estén con el ánimo de soñar y que somos un país grande».

Bondades

La entrega se realizó contando con todos los protocolos de bioseguridad requeridos, en las instalaciones del Mall Premier de Catacamas.

Esta es una iniciativa del presidente Hernández y se ha trabajado de manera conjunta con el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE-Mipyme) y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende).

Para el jefe de Estado es prioridad la continuidad de proyectos que dan respaldo a este sector que genera el 70 por ciento de los empleos en el país.

También a través de Senprende y el CDE Mipyme Región Valles de Olancho se benefició a emprendedores y productores de lácteos, cacao, frijol, agroindustria y turismo en seis municipios: Campamento, Dulce Nombre de Culmí, Salamá, Catacamas, Juticalpa y Santa María del Real.

Carlos Hernández, beneficiado y propietario de la Cerveza Cataca+, destacó que este tipo de iniciativas le ha permitido crecer en su negocio de cerveza artesanal que inició en 2016.

Consideró que en años anteriores había sido difícil emprender, pero eso cambió gracias a las facilidades que le ha brindado la Administración Hernández a través de Senprende.

«En 2016 empecé con el negocio de la cerveza artesanal, en ese año compré mi primer equipo y empecé con 10 cervezas, luego le sacamos provecho y ahora sacamos de 1.000 a 1.600 cervezas gracias a ese apoyo», apuntó el microempresario hondureño.

«El CDE me ha apoyado bastante y uno a veces se retira de los proyectos por tantos trámites, pero en lo personal me han ayudado mucho con todo su acompañamiento que ha sido por cuatro años», reconoció Carlos Hernández.

«Por parte de Senprende recibimos un freezer y gracias por este apoyo, emprender no es fácil pero gracias a Dios hemos salido adelante», dijo «Somos la única cervecería de Olancho y gracias por todo este apoyo que hemos recibido», indicó Carlos Hernández.

Mientras tanto, Rudy Álvarez, beneficiado y propietario de un negocio de venta de pollos asados, indicó que este apoyo por parte de Senprende llega en el mejor momento.

«Produzco pollo al carbón y este es el apoyo que necesitamos así como lo está haciendo Senprende. Creo en Honduras, que es una tierra de oportunidades y de buenas personas. Creo en mí y en mi negocio para seguir generando empleos», aseveró Álvarez.

Por último, Elvin Hernández, quien tiene un negocio de servicios eléctricos, expresó que las oportunidades que está brindando Senprende son únicas y «ya podemos ponernos a niveles de estándares altos».

«Vemos esto con mucha satisfacción, porque si la cabeza del país está animada, no digamos nosotros, y que Dios bendiga al presidente Hernández por esta gran labor», expresó Álvarez.

La jornada se realizó en el marco de la reactivación económica impulsada por el Gobierno de la República y Senprende que forma parte de las medidas de alivio ante la crisis generada por la covid-19 y los daños colaterales dejados por las tormentas Eta y Iota.