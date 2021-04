Presidente Hernández: “No me cabe en la cabeza cómo alguien se opone a las represas”

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lamentó este jueves la oposición de algunos diputados al Congreso Nacional, incluyendo del departamento de Cortés, a la construcción de represas en el país, que son importantes para evitar inundaciones, entre muchos otros beneficios.

«No me cabe en la cabeza cómo alguien se oponga a esto que tanto se había demandado con tiempo», dijo.

“No son represas sofisticadas o gigantes. Algunas son pequeñas y ocupan muy poca ingeniería y realmente no termino de entender cómo alguien que sea de aquí de Cortés, del Valle de Sula, se oponga a una obra que es fundamental para poder para poder proteger a las personas”, señaló Hernández, tras participar en la entrega de capital semilla a migrantes retornados y afectados por las tormentas Eta y Iota en este sector del país.

Para el mandatario, las represas son algo elemental para el país, pues actualmente a nivel mundial Honduras es la nación más afectada por el cambio climático y, por lo tanto, requiere de acciones prontas frente a amenazas como las inundaciones.

«Las represas son algo tan elemental que, si no lo apoyan, algo no está bien o no tienen claridad de las prioridades, o están insensibles a la tragedia o no se dan cuenta en el país que vivimos, o sencillamente se oponen por oponerse», dijo.

En ese sentido, el mandatario pidió a los medios de comunicación acompañar el debate de las represas que van a proteger los valles de Sula, de Choluteca y a Santa Bárbara.

“Tememos que recuperar este Valle de Sula y no solo lo vamos a recuperar reconstruyendo los bordos, reforestando las cuencas, haciendo agricultura inteligente, también construyendo represas”, señaló.

Hernández refirió que los pobladores afectados por el doble embate de la naturaleza, en noviembre pasado, en especial los del Valle de Sula, están traumados solo de escuchar que va a llover.

Detalló que en la represa El Tablón únicamente falta una actualización, que tomaría unos dos meses para comenzar los trabajos.

Dijo que las represas pueden tener diversos usos. “Puede ser que una represa de San Fernando en Tegucigalpa no solamente sirva para dotar de agua a la capital, sino que también irrigaría todo el valle de Cantarranas y de Choluteca”.

“Aquí tenemos que priorizar la vida de la gente y la economía del país”, insistió.

Hernández recordó el éxito de la zona del Corredor Seco del país, donde, con agricultura inteligente, asistencia técnica y el uso eficiente del recurso agua, en menos de 7 años han pasado a producir 25 millones de libras mensuales de hortalizas.

“Allí la gente aprendió a proteger los bosques y ahorita con las tormentas Eta e Iota los bosques protegieron de la lluvia”, dijo al destacar la eficacia de los sistemas de represas y la protección del recurso bosque.