Presidente Hernández participa en la VI Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

En estos momentos el presidente Juan Orlando Hernández participa

en la VI Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrolla en las instalaciones del Palacio Nacional.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac se reunen en la Ciudad de México para profundizar en la lucha conjunta contra la pandemia.

Los asistentes a la cita elegirán a su nuevo presidente pro tempore, cargo que ostenta México desde enero de 2020, año en que hubo que suspender la reunión debido a la pandemia de coronavirus.

En la reunión también se hablará sobre la creación de un fondo de desastres para América Latina, ante los impactos del cambio climático.

«Los problemas de nuestras naciones y nuestros pueblos son similares y tienen las mismas raíces, por lo que debemos atacarlos de raíz en conjunto, unidos como hermanos latinoamericanos», aseguró el presidente Hernández.

El mandatario aprovechó para agradecer las demostraciones de solidaridad de países hermanos como México, República Dominicana, El Salvador, Israel, Estados Unidos, El mecanismo Covax que con enorme desprendimiento entregó dosis de vacunas en momentos que eran críticos por la escasa producción pero a la vez por un acaparamiento inhumano que denunciamos con vehemencia.

«En una pandemia no existe el sálvese quien pueda, porque los virus no conocen de fronteras y ningún país del mundo estará 100 por ciento seguro si el resto de países no lo estamos también» señaló.

La CEPAL, con el apoyo del Banco Mundial, BID y Naciones Unidas, calculó en 46,000 millones de lempiras las pérdidas por estos dos fenómenos y nuestro Banco Central de Honduras calculó que por Covid se habían perdido 55,000 millones de lempiras.

«Resultaba sorprendente que después de largas temporadas de sequías, vinieran las inundaciones destructivas, pero entendemos que estos son los efectos del cambio climático y los sufrimos los países en desarrollo, es decir, los menos responsables por la emisión de gases de efecto invernadero», dijo Hernández.

Por su parte, autoridades de Honduras proponen que se estudie la creación y funcionamiento, de un centro de previsión del cambio climático que promueva intercambios de información, de experiencias, y de contactos, que permitan reacciones rápidas y también medidas de largo plazo, para mitigar las consecuencias negativas del cambio climático ante semejante tragedia.