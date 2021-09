Presidente Hernández propone ante la ONU reformar el sistema de la OMS

– La reforma debe hacerse debido a la inequidad en la entrega de vacunas a los países en desarrollo.

– Secretario general de la ONU se solidariza con Honduras ante efectos del cambio climático y lamenta que el mundo no actúe en consonancia con el país.

– Hernández también expone su iniciativa para contrarrestar el cambio climático por medio de un nuevo sistema de protección, conformado por unas 16 represas a nivel nacional.

Nueva York, 21 de septiembre. El presidente Juan Orlando Hernández propuso este martes ante el secretario general de la ONU, António Guterres, que se realice una reforma al sistema internacional de salud, en especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la inequidad reflejada en la distribución de vacunas contra la covid-19 a los países en vías de desarrollo.

Hernández y Guterres sostuvieron un encuentro bilateral en las oficinas de la ONU, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde además abordaron temas relacionados con el cambio climático y la propuesta de Honduras para que se apoye la puesta en marcha de un sistema de control de las inundaciones por medio de la construcción de 16 represas en el país.

Solidaridad con Honduras

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó en la reunión su solidaridad con Honduras ante los problemas que debe afrontar por el cambio climático y lamentó que el mundo no actúe en consonancia con los reclamos y las adversidades que afronta el país centroamericano.

Hernández dijo sentirse impresionado del criterio que maneja el secretario general Guterres, con «mucha solidaridad con Honduras», a causa de los efectos provocados por el cambio climático.

Sin embargo, Guterres le expresó a Hernández que lamentaba que «el mundo no actuara en consonancia con Honduras» frente al mismo tema.

Hernández recordó que en un momento él convocó a una reunión con los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Guatemala, Alejandro Giammattei, para exponer los problemas suscitados en la región, y en especial en Honduras, por el cambio climático.

El mandatario hondureño también reconoció la expresión sincera de Guterres con el tema de acceso a las vacunas.

El mandatario dijo que expuso al secretario general de la ONU dos temas más que importantes para Honduras, uno de ellos el nuevo sistema de protección contra el cambio climático, que consiste en 16 represas grandes y medianas, a nivel nacional, para recolectar las grandes cantidades de agua que dejan los ciclones en el país y que se vuelven destructivas.

Añadió que igual le explicó a Guterres cómo ese sistema de represas permitirá también recolectar el agua para consumo humano, para sistemas de riego, para mejorar y fortalecer los sectores productivos de Honduras con agricultura inteligente hasta con tres o cuatro cosechas al año.

En ese sentido, expuso que incluso ese nuevo sistema podría permitir reducir las extensiones de cultivos, con cosechas más seguras.

Hernández aseguró que se busca que el productor debe entender que si cuenta con un sistema de riego está obligado a ofrecer un mejor cuidado de las cuencas y aprender a administrar el agua.

De ese modo, dijo que Honduras ha hecho una transformación sin igual en el Corredor Seco, como un lugar en el que ahora se producen 25 millones de libras de vegetales que antes no se cultivaban en la zona.

Afectado y contribuyente

Por otra parte, Hernández solicitó a Guterres que haga saber que Honduras es uno de los países más afectados por el cambio climático, pero que también es uno de los mejores contribuyentes con zonas de reserva en el planeta, acorde a su extensión territorial.

Hernández dijo que ese plan de protección debe agregarse al de reactivación económica, que se debe emparejar con el de reconstrucción nacional que ya ha sido socializado con diversos organismos y sectores y que se quiere también acompañar con el esquema que se pretende trabajar con la Cepal.

Aseguró que el secretario general de la ONU se comprometió a hacer una convocatoria con cooperantes privados y de países y organismos para analizar las posibilidades de que puedan formar parte de ese gran paso que planifica Honduras.

Reforma al sistema mundial de salud

De igual forma, Hernández dijo que planteó ante el secretario general de la ONU la reforma al sistema mundial de la salud y que comprende a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que los países en desarrollo tengan mayor acceso a las vacunas y la producción de tratamientos contra la pandemia de covid-19 y sobre otras enfermedades que pudieran surgir.

Hernández es del criterio que no se puede esperar otra pandemia para capitalizar el sistema de compras de vacunas del mecanismo Covax.

Recordó que al inicio de la pandemia había problemas para adquirir las vacunas porque los países aportantes a ese mecanismo no habían entregado sus fondos.

Pero, además, se dio el problema de que los países que gestionaban o solicitaban las adquisiciones de las vacunas tampoco podían hacerlo porque los países más poderosos las tenían acaparadas.

Sistema regional de investigación y producción

Asimismo, Hernández es del criterio que debe existir un sistema regional de producción e investigación de tratamientos y vacunas, en caso de que se vuelva a presentar otra pandemia.

Eso pasaría por contar con una OMS con acceso a recursos, y al contar todos los países con presupuestos para el tema de vacunas, entonces solo se trata de que se regionalicen los sistemas de investigación y producción por todo el mundo, tal y como están haciendo algunas farmacéuticas.

El mandatario dijo que con Guterres se abordó la seguridad para los pobladores con el tema de las vacunas porque no hay nadie a salvo en el mundo hasta que no se vacune a la última persona médicamente apta para tal fin, y ese es un mensaje en el que se debe ser enfáticos a nivel del planeta.

Ese punto, dijo Hernández, debe hacer reaccionar a los países que tienden a acaparar todo lo que necesitan, tal y como sucedió con las vacunas contra la covid-19.

Puso como ejemplo que si Estados Unidos no envía vacunas a América Latina seguirá en riesgo en cuanto al tema de la pandemia, y lo mismo sucederá con Europa en relación con África.